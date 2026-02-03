Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στα ΑΕΙ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση το χρονικό διάστημα 01 έως 04 Δεκεμβρίου 2025, για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2025-2026, ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 έχουν ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο: 54 αιτήσεις εκ των οποίων 51 ήταν οι επιτυχόντες

Εαρινό εξάμηνο: 82 αιτήσεις εκ των οποίων 70 ήταν οι επιτυχόντες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, μέσω του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι., από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι. Επιτυγχάνεται, έτσι, η καλλιέργεια πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η προαγωγή της διεπιστημονικότητας των σπουδών.