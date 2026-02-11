Η Ελένη Φουρέιρα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Ελένη Φουρέιρα όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο ταξίδι της μητρότητας και στην ζωή της μετά από τον ερχομό του γιού τους, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο 3 ετών Ερμή και στον μπαμπά του Αλμπέρτο Μποτία.

Συγκινημένη μίλησε για τον Ερμή, εξηγώντας πώς αισθάνεται κάθε φορά που της λέει «σ’ αγαπώ»: «Κάθε φορά που ο γιος μου λέει «σε αγαπώ μαμά»… δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το πώς το λέει και πότε το λέει, πριν κοιμηθεί. Πάρτε μου τη ζωή, πάρτε! Για τον γιο μπορώ να πω το «για πάντα». Είναι το μόνο «για πάντα» που πιστεύω, μέχρι να πεθάνω. Ό,τι και να γίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc2cc9xa4o9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα ανέφερε η Ελένη Φουρέιρα για τα αρνητικά σχόλια

Με αφορμή τη συζήτηση για τη μητρότητα, η Ελένη Φουέιρα στάθηκε ιδιαίτερα στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ύστερα από τον ερχομό του γιου της, όταν επανήλθε στις επαγγελματικές της δραστηριότητες και στα βίντεο κλιπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Υπήρχαν σχόλια τότε, ακόμη και τώρα υπάρχουν… Είναι πολύ «αστείο» και κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση, έτσι επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Δεν είναι περίεργο; Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι: «Α είσαι μαμά, όχι αυτό», «αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό». Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε… ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc2fqmiguxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναφορά στο γιο της

Όσον αφορά τη γέννηση του γιου της και το πώς την έχει αλλάξει η μητρότητα, η Ελένη Φουρέιρα, εκμυστηρεύτηκε τους στόχους της για το παιδί της, τονίζοντας πως η μεγαλύτερή της επιθυμία είναι να τον κάνει καλό άνθρωπο:

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Γίνεσαι πάλι παιδί. Βλέπεις αυτή την αθωότητα στα μάτια του παιδιού σου και λες «ρε συ, γιατί γίναμε έτσι;». Σου θυμίσει ένα κομμάτι του εαυτού σου που έχεις χάσει. Δεν είναι κρίμα που η κοινωνία γίνεται έτσι; Πολύ κρίμα. Θα θέλαμε να κρατάμε το παιδί μέσα μας, αλλά δεν γίνεται. Αλλάζεις, μεγαλώνεις, ωριμάζεις, πονάς, κλαις, χαίρεσαι. Ως παιδί δεν έχεις ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν νιώθω ότι πρέπει να κρατήσω το παιδί μέσα μου. Απλά βλέπω το παιδί μου και πρέπει να του μάθω τα καλύτερα που μπορώ και να τον κάνω τον καλύτερο άνθρωπο. Είναι ένα άδειο κουτί που γεμίζει και πρέπει να τον γεμίσεις με καλά στοιχεία. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο που μπορώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc279nvtfbd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, μίλησε για τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία: «Εγώ με τον Αλμπέρτο ήμασταν πολλά χρόνια σε απόσταση. Πέντε χρόνια αυτή η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε λίγο πριν γεννήσω. Το ήθελε, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, από την πολύ καψούρα, από τη βαρεμάρα. Είναι φυσιολογικό. Στο τέλος επιλέγεις τη συντοφικότητα, επιλέγεις τον άλλον. Ποτέ μη λες ποτέ και εγώ ποτέ δεν λέω «για πάντα» γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά προσπαθείς, έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc2n6odsifl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc2v1n4hbdd?integrationId=40599y14juihe6ly}