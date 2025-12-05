Για έναν έμπορο που πληρώνει σήμερα 0,8% ή 1% για κάθε πληρωμή με κάρτα, το IRIS Commerce κοστίζει περίπου 0,6%–0,8%.

Η χρήση του IRIS στις πληρωμές αποδεικνύεται φθηνότερη για τους εμπόρους σε σχέση με τις κάρτες, καθώς η προμήθεια που χρεώνονται είναι έως και 25% χαμηλότερη. Το ποσοστό δεν είναι ίδιο για όλους, αλλά εξαρτάται από τον τζίρο της κάθε επιχείρησης, όπως συμβαίνει και με τις χρεώσεις των καρτών.

Για έναν έμπορο που πληρώνει σήμερα 0,8% ή 1% για κάθε πληρωμή με κάρτα, το IRIS Commerce κοστίζει περίπου 0,6%–0,8%. Στα μεγάλα καταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ, όπου οι προμήθειες είναι χαμηλότερες, το IRIS υπολογίζεται γύρω στο 0,4%. Ακόμη και στη «μικρή λιανική» –περίπτερα, μίνι μάρκετ, αρτοποιεία και ταξί– όπου η προμήθεια με κάρτα είναι 0,5% για συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ, το IRIS χρεώνει περίπου 10 μονάδες λιγότερο.

Αν και το IRIS Commerce λειτουργεί πλέον σε 1,2 εκατ. POS, οι έμποροι επισημαίνουν ότι τα χρήματα δεν πιστώνονται άμεσα στους λογαριασμούς τους. Συνήθως χρειάζεται μία ημέρα και, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, μέχρι και τρεις. Μόνο η NBG Pay αποδίδει σήμερα τα χρήματα αμέσως, ενώ Euronet, Nexi και Worldline αναμένεται να το εφαρμόσουν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η άμεση πίστωση θεωρείται κρίσιμη, γιατί θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του IRIS απέναντι στις κάρτες, που κυριαρχούν στις πληρωμές στα καταστήματα και στα e-shops.

Ακόμη πιο συμφέρουσα είναι η υπηρεσία IRIS P2pro για ελεύθερους επαγγελματίες. Η προμήθεια ξεκινά από 0,2% και φτάνει έως 0,5%, κάνοντας τις πληρωμές σημαντικά φθηνότερες. Για παράδειγμα, σε συναλλαγή 70 ευρώ, η χρέωση είναι από 0,14 έως 0,35 ευρώ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες δεν χρειάζεται να έχουν POS, άρα γλιτώνουν και το μηνιαίο κόστος συντήρησης. Μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί στην υπηρεσία 575.000 επαγγελματίες, με συνολικές συναλλαγές 165 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025.