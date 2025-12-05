Η επόμενη μέρα στην ασφαλή ψηφιακή συνδεσιμότητα των επιχειρήσεων.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, το Vodafone Business παρουσίασε τις προηγμένες λύσεις ασφαλούς δικτύωσης SD-WAN, SD-LAN και SD-Branch, οι οποίες προσφέρονται μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της Vodafone με τη Fortinet. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη του Vodafone Business ανέλυσαν τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις συνδέονται, λειτουργούν και προστατεύουν τις υποδομές τους.

Η ζήτηση για υπηρεσίες SD-WAN, SASE και λύσεις κυβερνοασφάλειας καταγράφει σημαντική αύξηση, καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν cloud εφαρμογές, λειτουργούν με υβριδικά μοντέλα εργασίας και αντιμετωπίζουν ολοένα πιο πολύπλοκες κυβερνοαπειλές. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες του Vodafone Business έχουν στόχο να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίσουν υψηλή απόδοση, σταθερότητα και προστασία σε κάθε σημείο του εταιρικού δικτύου.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση του Vodafone Secure SD-WAN, μιας πλήρως διαχειριζόμενης υπηρεσίας που συνδυάζει προηγμένη δικτύωση και ενσωματωμένη ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. Η λύση επιτρέπει την ασφαλή και ευέλικτη διασύνδεση υποκαταστημάτων, data centers, αποθηκών και cloud περιβάλλοντος, προσφέροντας βελτιστοποίηση της κίνησης δεδομένων, ενιαίες πολιτικές ασφαλείας, κεντρικό έλεγχο και συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένες ομάδες του Vodafone Business.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης διεθνούς συμφωνίας μεταξύ Vodafone Business και Fortinet, η οποία υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο, η Vodafone έχει οριστεί ως Global Partner της Fortinet. Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα ενοποιημένων υπηρεσιών δικτύωσης και ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο και προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μία ενιαία αρχιτεκτονική προστασίας και διαχείρισης, τόσο για το IT όσο και για το OT περιβάλλον τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εταιρικοί πελάτες του Vodafone Business παρουσίασαν πραγματικά case studies από τη χρήση των δικτύων SD-WAN, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους σχετικά με τα οφέλη, τις προκλήσεις και τα αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Διευθυντής του Vodafone Business, Νίκος Κορωνέλλος, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή μετάβαση είναι καθημερινότητα και οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, η ανάγκη για ασφαλή, ευέλικτη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη. Με τις λύσεις Secure SD-WAN που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τη Fortinet, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενοποιεί δικτύωση και ασφάλεια, μειώνει την πολυπλοκότητα και ενισχύει τη λειτουργική συνέχεια. Στο Vodafone Business δεσμευόμαστε να είμαστε ο συνεργάτης εμπιστοσύνης κάθε οργανισμού, σε κάθε στάδιο της ψηφιακής του πορείας, με τεχνολογίες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά».