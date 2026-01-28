Η Μελάνια Τράμπ, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας της - που είναι must see κατά τον Ντόναλντ Τραμπ - σήμανε την Τετάρτη την έναρξη των αγορών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η ταινία της Mελάνια Tραμπ, «Μελάνια» θα βγει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου και προφανώς μέχρι εκείνη την αποφράδα μέρα τα πάντα πρέπει να «χορεύουν» στους ρυθμούς της: ακόμα και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Μελάνια Τράμπ, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας - που είναι must see κατά τον Ντόναλντ Τραμπ - σήμανε την Τετάρτη την έναρξη των αγορών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τη Wall Street κοινώς. Νωρίτερα το σκηνικό είχε στηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο, όπως ακριβώς η αφίσα της ταινίας της με μεγάλα μαύρα γράμματα «Μελάνια» στον τοίχο.

Καταχειροκροτήθηκε, δε, από από τον πρόεδρο του Intercontinental Exchange, Τζέφρι Σπρέτσερ και την πρόεδρο του NYSE, Λιν Μάρτιν.

Αυτά μάλλον είναι τα ατού του να είσαι πρώτη Κυρία επί προεδρίας Τραμπ. Στα παρελκόμενα της νέας προώθησης είναι η ανάρτηση - promo της ταινίας της Μελάνια Τραμπ, στον λογαριασμό του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στο Χ αλλά και μία ακόμα ίδια στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

{https://twitter.com/NYSE/status/2016518877937631327}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανακεφαλαίωση: Προώθηση της ταινίας της Μελάνια Τραμπ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και από τον Λευκό Οίκο. Το πρώτο είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο, του οποίου η ιστορία ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 1792. Την ίδια χρονιά, στις 13 Οκτωβρίου του 1792, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο στον Λευκό Οίκο. Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, πάλι, και τα δύο «ντύθηκαν» Μελάνια.

{https://twitter.com/NYSE/status/2016554126298042547}

{https://twitter.com/NYSE/status/2016512739619844192}

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/2016524647450239434}