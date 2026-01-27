Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε καλεσμένη στο Fοχ για να προωθήσει την ταινία της και παρεμπιπτόντως μίλησε και για τις δολοφονίας στη Μινεάπολις.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ σε μία σπάνια τηλεοπτική της παρέμβαση έκανε έκκληση για εθνική ενότητα την Τρίτη, την ώρα που οι εντάσεις παραμένουν υψηλές μετά τις δολοφονίες δύο πολιτών στη Μινεάπολις από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, που τοποθετήθηκαν εκεί με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να ενωθούμε... Ξέρω ότι ο σύζυγός μου, ο πρόεδρος, είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι, και συνεργάζονται για να γίνει η κατάσταση ειρηνική και χωρίς ταραχές», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο «Fox & Friends».

Τόνισε πως «είμαι κατά της βίας, οπότε, παρακαλώ, αν διαδηλώνετε, διαδηλώστε ειρηνικά» είπε η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη Κυρία απευθύνθηκε επίσης με παρηγορητικά λόγια στους Αμερικανούς που συγκλονίζονται από τις επιπτώσεις της χιονοκαταιγίδας που έπληξε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. «Νιώθω βαθιά συμπόνια για τους ανθρώπους που επηρεάζονται από αυτή την χιονοκαταιγίδα. Γνωρίζω ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να παρέχει βοήθεια σε όλους όσοι τη χρειάζονται. Ως Αμερικανοί, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε ενωμένοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τους στέλνω τη δύναμη και την αγάπη μου και τους σκέφτομαι».

Ωστόσο η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ δεν έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά μάλλον για λόγους προσωπικής προβολής και προώθησης της ταινίας της «Μελάνια, που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου.

Φυσικά, αφού είπε τα απαραίτητα παρηγορητικά λόγια για τα σοβαρά θέματα, μίλησε για την ταινία της με τον επίσης απαραίτητο εγωκεντρικό τρόπο: «Αυτή η ιστορία δεν είχε ειπωθεί ποτέ πριν, οπότε το κοινό θα με δει - πώς διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου, τη φιλανθρωπία μου, την προετοιμασία της οικογένειάς μου για την ορκωμοσία και επίσης τη δημιουργία της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, πώς διαχειρίζομαι όλα αυτά 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία», είπε.