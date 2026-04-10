Έναν Επιτάφιο που «ξεχωρίζει» στο σκοτάδι επινόησαν στα Χανιά.

Ένα βήμα παραπέρα πήγαν τον στολισμό του Επιταφίου στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων στα Χανιά.

Οι εμπνευστές του στολισμού δεν έμειναν μόνο στα λουλούδια και αποφάσισαν να ξεφύγουν λίγο από την παράδοση, δημιουργώντας έναν πιο «high-tech» Επιτάφιο, προσθέτοντας χρωματιστά λαμπάκια led.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το zarpanews.gr, διακρίνονται τα led στην κορυφή του Επιταφίου. Από μία πιο «πρακτική» σκοπιά, οι πιστοί θα βλέπουν καλύτερα την νύχτα την περιφορά του Επιταφίου, ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι πιστοί που δεν τάσσονται ιδιαίτερα υπέρ με τέτοιου είδους παρεμβάσεις.