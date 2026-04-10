Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής κορυφώνεται το Θείο Δράμα της Μεγάλης Εβδομάδας και των Παθών του Χριστού με την περιφορά του Επιταφίου.

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί ημέρα αυστηρής νηστείας και πλήρους αργίας, καθώς η Εκκλησία τιμά την Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και την Ακολουθία του Επιταφίου.

Το πρωί τελείται η Αποκαθήλωση, κατά την οποία ο ιερέας αφαιρεί τον Εσταυρωμένο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό σεντόνι. Παράλληλα, από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης έχει ήδη στολιστεί ο Επιτάφιος με άνθη που προσφέρουν οι γυναίκες, ώστε να υποδεχθεί το Άγιο Σώμα του Κυρίου.

Τι ώρα βγαίνει ο Επιτάφιος

Όσον αφορά το πρόγραμμα της ημέρας, στις 9:00 ψάλλεται το «Τετέλεσται», ενώ στις 11:00 το πρωί τελούνται οι Μεγάλες Ώρες και πραγματοποιείται προσκύνημα στον Εσταυρωμένο. Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης λαμβάνει χώρα από τις 8:00 έως τις 12:30. Το απόγευμα, μεταξύ 18:00 και 21:15, τελείται η Ακολουθία του Επιταφίου, ενώ η περιφορά του πραγματοποιείται συνήθως στις 20:00.

Στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης κ. Φιλόθεος χοροστατεί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (στις 19:00). Στη συνέχεια, προΐσταται της περιφοράς του Επιταφίου, η οποία πραγματοποιείται με τη συνοδεία της στρατιωτικής φιλαρμονικής και αγήματος, διασχίζοντας τις οδούς Αγίας Σοφίας, Λεωφόρο Νίκης και πλατεία Αριστοτέλους, όπου λαμβάνει χώρα η συνάντηση των Επιταφίων.