Κορυφώνεται τις επόμενες ώρες η έξοδος των εκδρομέων.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους με τους τελευταίους εκδρομείς του Πάσχα να αναχωρούν από τις μεγάλες πόλεις.

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 120.999 αυτοκίνητα: 70.277 από την Αθηνών- Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών - Λαμίας.

Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Τόσο χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όσο και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%».

Οι προορισμοί με αυξημένη κίνηση είναι η Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpg3127ryoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την κορύφωση της προηγούμενης ημέρας.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 16 απόπλοι πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpg35vhbao9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου εγκαταλείπει την πόλη.

Με πληρότητα 100% αναχωρούν τα περισσότερα λεωφορεία, κυρίως αυτά που έχουν τελικό προορισμό την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αφού είναι αρκετοί οι πιστοί που θα μπουν στην Αθωνική Πολιτεία για να προσκυνήσουν στο Άγιον Όρος.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν, παρά την αυξημένη τιμή της βενζίνης, να φύγουν με τα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής, δεν παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpfzd3symu1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πού υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους

Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, στη συνέχεια τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι και το ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πριν από τα διόδια Αφιδνών.