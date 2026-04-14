Στο «κόκκινο» βρίσκεται η εθνική οδός Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, με αυξημένη κίνηση στα Ίσθμια, τους Αγίους Θεοδώρους και το Λουτράκι.

Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων προς τα αστικά κέντρα, με την κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες να παραμένει αυξημένη και κατά τόπους ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις εισόδους της Αττικής, όπου σε αρκετά σημεία καταγράφονται καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα. Στο «κόκκινο» βρίσκεται η εθνική οδός Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, με αυξημένη κίνηση στα Ίσθμια, τους Αγίους Θεοδώρους και το Λουτράκι.

Με καθυστερήσεις σε Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα και Μέγαρα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα, κυρίως στο τμήμα από τα Ίσθμια έως τα Μέγαρα και την Ελευσίνα. Η αυξημένη ροή οχημάτων έχει δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επιστροφή των εκδρομέων θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό μέχρι και τις βραδινές ώρες, με σταδιακή αποκλιμάκωση της κίνησης αργότερα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της επιστροφής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhsx0zqnw4z5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αυξημένη ροή των εκδρομέων που επιστρέφουν από την περιφέρεια έχει επιβαρύνει σημαντικά το οδικό δίκτυο, δημιουργώντας συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αρκετά σημεία. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλα τμήματα του οδικού άξονα, με τα προβλήματα να εντείνονται όσο πλησιάζουν τα οχήματα προς την Ελευσίνα και τις εισόδους της πρωτεύουσας. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις σε ορισμένα σημεία είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Πού έχει κίνηση στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης με τις εθνικές οδούς, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και σε βασικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου. Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να συνεχιστεί με αυξημένη ροή οχημάτων μέχρι αργά το βράδυ, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σταδιακά τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 25λεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Ηρακλείου.

{https://x.com/aodostraffic/status/2044045199077237009}