Η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Μηνά αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η πρώτη περιφορά Επιταφίου στη Θεσσαλονίκη, από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο κέντρο της πόλης.

Η πομπή ξεκίνησε στις 17:00, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, με τους πιστούς να ψάλλουν το «Ω γλυκύ μου έαρ» υπό τη συνοδεία φιλαρμονικής ορχήστρας. Καθ’ όλη τη διαδρομή, στην οδό Ίωνος Δραγούμη, αντηχούσαν τα εγκώμια «Η ζωή εν τάφω», «Άξιον εστί» και «Αι γενεαί πάσα».

Μυροφόρες έραιναν τον Επιτάφιο με άνθη, ενώ αξιωματικοί του Ναυτικού τον μετέφεραν, συνοδευόμενοι από προσκόπους και μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Πλήθος πιστών ακολούθησε την πομπή, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα σε όλο το κέντρο.

Ο Επιτάφιος του Αγίου Μηνά, της εκκλησίας των εμπόρων, αποτελεί διαχρονικά τον πρώτο που εξέρχεται στους δρόμους της πόλης, παράδοση που διατηρείται για περισσότερο από έναν αιώνα. Έμποροι και εργαζόμενοι της περιοχής διέκοψαν προσωρινά τη δραστηριότητά τους, βγαίνοντας από τα καταστήματά τους, ενώ για αρκετή ώρα ανεστάλη κάθε εμπορική δραστηριότητα.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI