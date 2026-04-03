«Βουτιά» θανάτου για 54χρονο που το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Απριλίου στην περιοχή των Αγράφων, στην Ευρυτανία, όταν ένας 54χρονος οδηγός ΙΧΦ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους 40 μέτρων. Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 2 π.μ., στις Μεταξάδες της Κοινότητας Πρασιάς, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο σύμφωνα με το lamiareport.gr έσπευσαν δύο στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ανέσυραν τον οδηγό από τα συντρίμμια και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 54χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων ανέλαβε την προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θανόντα από την αρμόδια υπηρεσία της Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Οι αρχές διερευνούν παράλληλα εάν υπήρξαν τεχνικά προβλήματα στο όχημα ή αν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται δύσβατη και επικίνδυνη.

