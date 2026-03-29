Δύο νεκροί, ανάμεσά τους και υπάλληλος της Εγνατίας Οδού.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 54χρονου εργαζόμενου της Εγνατίας Οδού, ο οποίος παρασύρθηκε εν ώρα εργασίας, σε ένα τραγικό διπλό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή και μίας 73χρονης γυναίκας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 15:00, στο ύψος της Δωδώνης στην Ήπειρο.

Όλα ξεκίνησαν από μία σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού και ενός ΙΧ, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς λίγα λεπτά πριν είχε εκδηλωθεί σφοδρή χαλαζόπτωση. Η αρχική σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τους ελαφρούς τραυματισμούς των δύο οδηγών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Την ίδια στιγμή, ο 54χρονος εργαζόμενος, που μόλις είχε αναλάβει τη βάρδια του, κατευθύνθηκε με όχημα ασφαλείας στο σημείο για να τοποθετήσει κώνους, ώστε να σηματοδοτήσει τον δρόμο και να αποτρέψει περαιτέρω ατυχήματα. Δυστυχώς, ένα άλλο ΙΧ, που οδηγούσε 78χρονος, δεν τον αντιλήφθηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εκτοξεύσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο εργαζόμενος σκοτώθηκε ακαριαία.

Η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί.Ο οδηγός του πρώτου ΙΧ, χάνοντας τον έλεγχο, βρέθηκε σφηνωμένος στο αριστερό μέρος του φορτηγού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η συνοδηγός, ηλικίας 73 ετών. Ο 78χρονος οδηγός, όπως και οι δύο οδηγοί του πρώτου τροχαίου, μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του φορτηγού, αν και τραυματίστηκε ελαφρά από την πρώτη σύγκρουση, περιέγραψε σε σοκ την εμπειρία του, βλέποντας το όχημα του 78χρονου να καρφώνεται πάνω στο δικό του.

Η απώλεια του 54χρονου εργαζομένου σκόρπισε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του, καθώς εργαζόταν για χρόνια στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα οχήματα βοήθειας της Εγνατίας Οδού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Γοδεβένος, τόνισε: «Εκφράζω τα συλλυπητήρια στους οικείους του και τη βαθιά μου θλίψη για τον άδικο χαμό του επί χρόνια συναδέλφου μας στον Ανάδοχο Λειτουργίας και Συντήρησης, την ώρα της εργασίας του, πλησίον του Α/Κ Δωδώνης στην Ήπειρο. Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια του συμβάντος, μιας και ως εργαζόμενοι και ως φορέας εργασίας μας έχουμε αποσυνδεθεί από τη διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου από τις 30/12/2025».

Το τραγικό συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα θέματα οδικής ασφάλειας, ειδικά σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων. Η Εγνατία Οδός είναι ένας από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, με αυξημένη κυκλοφορία, και τέτοια περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους εργαζόμενους συντήρησης του δρόμου.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο

Σήμερα (28-03-2026) και περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.