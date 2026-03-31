Το τραγικό δυστύχημα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης συνέβη λίγο μετά τις 19:30.

Μία γυναίκα νεκρή και ένα τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 31/03, στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, όταν δύο Ι.Χ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ύψος του χωριού Λοφίσκος.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η 45χρονη οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε τη ζωή της. Για τον απεγκλωβισμό της άτυχης 45χρονης και του τραυματία οδηγού του δεύτερου οχήματος χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

