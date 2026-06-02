Όταν ο Σαμίρ Μανέ εγκατέλειπε την Αλβανία το 1991, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι τρεις δεκαετίες αργότερα θα γινόταν ο πρώτος Αλβανός δισεκατομμυριούχος και ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Γεννημένος το 1967 στην Κορυτσά, σε μια περίοδο που η Αλβανία παρέμενε μία από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου, μεγάλωσε υπό το αυστηρό κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα. Η οικογένειά του ανήκε στη μεσαία τάξη της εποχής, ενώ ο ίδιος σπούδασε γεωλογία στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων, ένα στοιχείο που ελάχιστοι γνωρίζουν σήμερα, καθώς ουδέποτε εργάστηκε στον κλάδο για τον οποίο εκπαιδεύτηκε.

Η καθοριστική καμπή στη ζωή του ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν χιλιάδες Αλβανοί εγκατέλειπαν τη χώρα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στη Δύση. Ο Μανέ βρέθηκε στη Βιέννη ως οικονομικός μετανάστης, χωρίς σημαντικά κεφάλαια και χωρίς επιχειρηματική εμπειρία. Τα πρώτα χρόνια εργάστηκε σε διάφορες θέσεις, αξιοποιώντας τη γνώση ξένων γλωσσών ως μεταφραστής και διαμεσολαβητής για νεοαφιχθέντες Αλβανούς.

Το πρώτο επιχειρηματικό του εγχείρημα δεν ήταν κάποιο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, αλλά η μεταφορά ηλεκτρονικών συσκευών και οικιακών αγαθών από την Αυστρία προς την Αλβανία, σε μια εποχή που η αλβανική αγορά άνοιγε για πρώτη φορά στον δυτικό καταναλωτισμό. Η ζήτηση ήταν τεράστια και οι ελλείψεις παντού. Ο Μανέ αντιλήφθηκε γρήγορα ότι η πραγματική ευκαιρία δεν βρισκόταν στην Ευρώπη, αλλά στην πατρίδα του που άλλαζε με ταχύτητα.

Σε αντίθεση με πολλούς επιχειρηματίες της μετακομμουνιστικής περιόδου που επένδυσαν κυρίως στο εμπόριο, εκείνος πόνταρε από νωρίς στη δημιουργία υποδομών. Ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν σε σύγχρονα εμπορικά κέντρα στην Αλβανία, σε μια εποχή που πολλοί θεωρούσαν ότι η αγορά δεν ήταν ακόμη ώριμη για τέτοιου είδους projects. Το Tirana East Gate, που εγκαινιάστηκε το 2011, αποτέλεσε σημείο καμπής για το οργανωμένο λιανεμπόριο της χώρας και θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις στα Βαλκάνια.

Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό στοιχείο είναι ότι ο Μανέ υπήρξε από τους πρώτους επιχειρηματίες στην περιοχή που επέλεξαν να διατηρήσουν τη φορολογική και διοικητική βάση των εταιρειών τους εντός των Βαλκανίων αντί να μεταφέρουν τις βασικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους ή σε δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Η επιλογή αυτή συνέβαλε στην εικόνα του ως επενδυτή με μακροπρόθεσμη δέσμευση στην περιοχή.

Παρά το χαμηλό δημόσιο προφίλ που διατηρεί, ο Μανέ θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστικός στους επιχειρηματικούς κύκλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποφεύγει συστηματικά τις πολιτικές παρεμβάσεις και σπανίως δίνει συνεντεύξεις, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις του περιορίζονται κυρίως σε επιχειρηματικά φόρουμ και διεθνή συνέδρια.

Όσοι τον γνωρίζουν περιγράφουν έναν μάνατζερ με έντονη προσήλωση στις λεπτομέρειες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι στη νέα συμφωνία με τη Jumbo η BALFIN αναλαμβάνει όχι μόνο την ανάπτυξη των καταστημάτων σε έξι νέες αγορές αλλά και τη δημιουργία ενός πλήρως αυτόνομου δικτύου logistics με κεντρικό κόμβο στην Κίνα, ένα έργο που αντανακλά τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στον έλεγχο των υποδομών.

Βάσει της συμφωνίας, η BALFIN εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης και λειτουργίας του σήματος Jumbo σε έξι νέες αγορές — Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν — επεκτείνοντας σημαντικά το γεωγραφικό αποτύπωμα της συνεργασίας τους πέρα από τα Βαλκάνια.

Το νέο εγχείρημα διαφοροποιείται ουσιαστικά από το υφιστάμενο μοντέλο συνεργασίας. Για πρώτη φορά η BALFIN αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις νέες αγορές, από την προμήθεια προϊόντων στην Κίνα μέχρι την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο logistics με κεντρικό κόμβο στην Κίνα και υποστηρικτικές υποδομές αποθήκευσης και διανομής στις χώρες της περιοχής.

Η ανάθεση ενός τόσο διευρυμένου ρόλου από τη Jumbo αντανακλά το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των δύο πλευρών έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια συνεργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, χαρακτήρισε τη BALFIN έναν συνεργάτη που έχει αποδείξει στην πράξη τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά του σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται.

Για τον Σαμίρ Μανέ, η συμφωνία αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση της πορείας που έχει διαγράψει ο όμιλος BALFIN και αφετηρία για τη διεύρυνση της παρουσίας του σε μια περιοχή που εκτείνεται από τα Βαλκάνια έως τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Η επέκταση αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, μετατρέποντας τη BALFIN από έναν ισχυρό βαλκανικό όμιλο σε έναν περιφερειακό παίκτη με δραστηριότητα σε αγορές που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία.