Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 ο όμιλος Jumbo, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου, καθώς ανακοίνωσε πωλήσεις-ρεκόρ και αυξημένη κερδοφορία, ενώ παράλληλα προχωρά σε ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους και θέτει συγκρατημένα ανοδικές προσδοκίες για το 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στις 28 Απριλίου 2026, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,23 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,22% σε σχέση με το 2024. Τα EBITDA ανήλθαν σε 436,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 5,47%, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 320,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 3,56%. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε οριακά στο 54,72%, εξέλιξη που αποδίδεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή πωλήσεων μέσω συνεργατών franchise, οι οποίες έχουν χαμηλότερα περιθώρια.

Ο όμιλος συνεχίζει να διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ισχυρή ρευστότητα, με τα διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις συνολικές υποχρεώσεις κατά 473,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του ευελιξία σε ένα περιβάλλον αυξημένων αβεβαιοτήτων.

Σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή των μετόχων, η διοίκηση προχωρά σε αυξημένες διανομές για το 2026. Ήδη καταβλήθηκε έκτακτη διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ θα προταθεί μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον εγκριθεί, οι συνολικές διανομές θα ανέλθουν σε 157,56 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας αύξηση πωλήσεων της τάξης του 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ, παρά τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση του δικτύου και στις υποδομές του. Το 2025 προχώρησε στην εξαγορά τριών καταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ συνολικά αριθμεί πλέον 89 καταστήματα σε τέσσερις χώρες. Στρατηγικός στόχος παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με προσθήκη περίπου δύο νέων υπερκαταστημάτων ετησίως και περαιτέρω ανάπτυξη σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις επενδύσεις logistics, με την απόκτηση μεγάλου κέντρου διανομής στη Ρουμανία και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων σε Θεσσαλονίκη και Οινόφυτα, έργα που αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τα 95 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία.

Στο πεδίο της ψηφιακής ανάπτυξης, ο όμιλος ενισχύει τα ηλεκτρονικά του καταστήματα και εξετάζει την είσοδο σε νέες αγορές, με πιθανή έναρξη δραστηριότητας στην Τουρκία έως το τέλος του 2026.

Τέλος, μέσω συνεργασιών franchise, η Jumbo διατηρεί παρουσία σε επτά ακόμη χώρες, ενώ σχεδιάζονται νέες επεκτάσεις σε Ισραήλ και Καναδά, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

