O Όμιλος διευρύνει το αποτύπωμά του μέσα από στοχευμένες κινήσεις, όπως η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά του 51% της εταιρείας SUN FORCE TWO, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Ο Όμιλος AKTOR προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην εγχώρια ενεργειακή αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ο Όμιλος διευρύνει το αποτύπωμά του μέσα από στοχευμένες κινήσεις, όπως η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά του 51% της εταιρείας SUN FORCE TWO, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος αποκτά ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης ενέργειας, περιλαμβάνονται έργα σε λειτουργία συνολικής ισχύος 408 MW, καθώς και σταθμοί αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW. Το συνολικό εκτιμώμενο Enterprise Value του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 377,6 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη ετήσια συνεισφορά EBITDA περίπου 33,7 εκατ. ευρώ, ενώ η πλήρης ανάπτυξη των έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει και αιολικά έργα με εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης συνολικής ισχύος 145 MW. Η έναρξη λειτουργίας τους τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του 2028, με εκτιμώμενο Enterprise Value περί τα 250 εκατ. ευρώ και αναμενόμενο EBITDA που αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σε φάση ωρίμανσης βρίσκονται επιπλέον έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης, συνολικής ισχύος που υπερβαίνει το 1,5 GW. Μέσω της προώθησης αυτών των έργων, σε συνδυασμό με επιλεκτικές εξαγορές, ο Όμιλος στοχεύει στην επίτευξη του στρατηγικού του στόχου για επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ έως την περίοδο 2028–2029, όπως είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024.