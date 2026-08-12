Οι χώρες-μέλη της BRICS τα τελευταία χρόνια επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το αμερικανικό δολάριο, ενθαρρύνοντας το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα.

Το Ιράν θα ενταχθεί σύντομα στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα χωρών BRICS, δήλωσε την Τετάρτη ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, Αμπντολνασέρ Χεματί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η δήλωση έγινε λίγο πριν από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της BRICS στην Ινδία.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με εκτεταμένες αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, ενώ δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Έτσι, η Τεχεράνη έχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να αναζητήσει εναλλακτικούς χρηματοπιστωτικούς διαύλους, εκτός του συστήματος του αμερικανικού δολαρίου.

Το Ιράν εντάχθηκε στην BRICS το 2024, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ομάδας, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων αναδυόμενων οικονομιών. Έκτοτε, έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του να γίνει μέλος και μέτοχος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Προσπάθεια περιορισμού του δολαρίου

Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 2015 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης. Στη συνέχεια διεύρυνε τη συμμετοχή της, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

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«Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών της BRICS είναι η ίδρυση της Τράπεζας και η χώρα μας θα γίνει σύντομα μέλος της», δήλωσε ο Χεματί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συμμετέχει στην πρώτη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών των BRICS, η οποία πραγματοποιείται στην Ινδία, που ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας.

Οι χώρες-μέλη της BRICS τα τελευταία χρόνια επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το αμερικανικό δολάριο, ενθαρρύνοντας το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα.

Ο Χεματί δήλωσε ότι το Ιράν θεωρεί πως οι χώρες της BRICS μπορούν να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα εθνικά τους νομίσματα. Παράλληλα, η Τεχεράνη επιδιώκει τη σύναψη διμερών και τριμερών νομισματικών συνεργασιών με άλλα μέλη της ομάδας.

Η ένταξη στην Τράπεζα θα μπορούσε έτσι να ενισχύσει τις προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και να περιορίσει την εξάρτησή του από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που κυριαρχείται από το δολάριο.

Με πληροφορίες από Reuters