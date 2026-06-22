Οι νέες οδηγίες, που εφαρμόζουν τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, διευρύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τους δικαιούχους.

Η ΑΑΔΕ αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού που σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας με νέα εγκύκλιο ποιοι δικαιούνται απαλλαγές από δασμούς, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης κατά τη μετοικεσία τους και ποιοι μένουν εκτός του ευνοϊκού καθεστώτος.

Οι νέες οδηγίες, που εφαρμόζουν τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, διευρύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα θέτουν σαφέστερα κριτήρια για την απόδειξη ότι κάποιος είχε πράγματι μεταφέρει το κέντρο της ζωής και των συμφερόντων του στο εξωτερικό.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγές από δασμούς και ΦΠΑ

Μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων είναι οι εργαζόμενοι που έζησαν και εργάστηκαν στο εξωτερικό για τουλάχιστον δύο χρόνια και επιστρέφουν πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς μπορούν να εισαγάγουν ατελώς τα προσωπικά τους είδη και τα οχήματά τους. Το ίδιο ισχύει για αποσπασμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για συνταξιούχους που είχαν εγκατασταθεί στο εξωτερικό και επιστρέφουν για μόνιμη διαμονή, εφόσον αποδεικνύεται ότι εκεί βρισκόταν το μόνιμο κέντρο των συμφερόντων τους.

Στους ωφελημένους περιλαμβάνονται επίσης όσοι χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο μέσω leasing στη χώρα διαμονής τους. Για πρώτη φορά διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να ήταν εξαρχής ιδιοκτήτες του οχήματος, αρκεί να αποδεικνύουν χρήση για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη μετοικεσία και να έχουν αποκτήσει την πλήρη κυριότητά του πριν από την υποβολή της αίτησης.

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Ποιοι αποκλείονται από το ευνοϊκό καθεστώς

Από την άλλη πλευρά, χαμένοι βγαίνουν όσοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι το εξωτερικό αποτελούσε το πραγματικό κέντρο της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η απλή εργασία στο εξωτερικό δεν αρκεί, ιδιαίτερα όταν η οικογένεια, οι κοινωνικοί δεσμοί και η καθημερινότητα παραμένουν στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εργαζόμενος που μετακινήθηκε μόνος του στο εξωτερικό, ενώ ο ή η σύζυγος παρέμεινε στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ουσιαστική μεταφορά της ζωής του σε άλλη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα απαλλαγής λόγω μετοικεσίας.

Φοιτητές και περιορισμοί στη μετοικεσία

Εκτός ευνοϊκού καθεστώτος παραμένουν και οι φοιτητές που έφυγαν για σπουδές στο εξωτερικό και επέστρεψαν μετά την ολοκλήρωσή τους, ακόμη και αν παρέμειναν για πρακτική άσκηση ή μεταπτυχιακές σπουδές.

Η φοίτηση δεν θεωρείται από μόνη της μεταφορά της συνήθους κατοικίας, ενώ ακόμη και η παράλληλη εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα μετοικεσίας. Μόνο εάν μετά το τέλος των σπουδών ακολουθήσει αποδεδειγμένη εργασία στο εξωτερικό για περισσότερα από δύο συνεχή έτη μπορεί να εξεταστεί διαφορετικά η περίπτωση.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα οχήματα

Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τα οχήματα. Αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας και υψηλών εκπομπών ρύπων, όπως τα Euro 3, Euro 2, Euro 1 και Euro 0, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα πιστοποιητικά μετοικεσίας, καθώς δεν επιτρέπεται η ταξινόμησή τους στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί επαναπατριζόμενοι που διαθέτουν παλαιότερα οχήματα θα χρειαστεί είτε να τα πουλήσουν στο εξωτερικό είτε να επιλέξουν διαφορετική λύση μετακίνησης.