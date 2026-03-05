Σταρ της δημοφιλούς σειράς, επιβεβαιώνει το φινάλε.

H σειρά «The Bear» αναμένεται να ρίξει τίτλους τέλους με την επερχόμενη πέμπτη σεζόν της.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία εντάχθηκε στο καστ από τη δεύτερη σεζόν και έχει κερδίσει Emmy για τον ρόλο της ως Donna Berzatto, μητέρα του Carmy (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) και της Νάταλι (Άμπι Έλιοτ), επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight την Τρίτη ότι η σειρά πλησιάζει στο τέλος της: «Είναι το τέλος της σειράς», είπε σε απάντηση των εικασιών σχετικά με μια ανάρτηση στο Instagram στις 17 Φεβρουαρίου στην οποία αναφερόταν στην «ολοκλήρωση της ιστορίας» του The Bear. «Όλοι ξέρουν ότι είναι το τέλος της σειράς. Δεν ανακοινώνω τίποτα καινούργιο σε κανέναν. Είναι το τέλος της παράστασης — το έχουν πει από την αρχή».

Παράλληλα, σε δηλώσεις της στο Access Hollywood, σχετικά με το φινάλε, η ηθοποιός ανέφερε: «Όλοι έχουν επιβεβαιώσει ότι η σειρά τελειώνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο [μεγάλο θέμα]. Εκτός αν θα πάρω ένα τηλεφώνημα από όλους που θα λέει: "Μόλις το είπες [σε όλους]". Νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι ήταν η τελευταία σεζόν της σειράς. Αν δεν είναι, τότε το έχω τελείως καταστρέψει».

Τα σημάδια εδώ και καιρό δείχνουν ότι το The Bear φτάνει στο τέλος του. Ο Γουάιτ σε προηγούμενες συνεντεύξεις έλεγε ότι ο δημιουργός της σειράς Κρίστοφερ Στόρερ, αρχικά είχε στο μυαλό του μια ιστορία τεσσάρων σεζόν, ενώ το φινάλε της τέταρτης σεζόν είχε τίτλο «Αντίο» και είδαμε τον Carmy να αποφασίζει να αποχωρήσει τόσο από το εστιατόριό του όσο και από τη γαστρονομική βιομηχανία εντελώς.

Το FX παρήγγειλε μια πέμπτη σεζόν του The Bear τον Ιούλιο του 2025, περίπου μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν.

{https://youtu.be/FIyji7MFfgQ?si=SF7FTiRTPp6-__nI}

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το The Bear του FX έχει σταθεί ψηλά παρά τον σφοδρό ανταγωνισμό τηλεόρασης και streaming. Θεωρείται επίσης μία από τις καλύτερες σειρές της δεκαετίας προσθέτοντας μια νέα γεύση στο είδος της κωμωδίας, αναμειγμένο με μια βαριά δόση δράματος και έντασης.

Η σειρά -μέχρι τώρα- έχει κερδίσει 21 βραβεία Emmy και 49 υποψηφιότητες, σπάζοντας ρεκόρ στην κατηγορία της. Έχει ακόμη τις περισσότερες υποψηφιότητες για Emmy από οποιαδήποτε σειρά στην κατηγορία κωμωδίας, αν και ο χαρακτηρισμός της ως κωμική σειρά παραμένει σηκώνει αρκετή συζήτηση.



Το The Bear έκανε πρεμιέρα το 2022, ενώ η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025. Η πέμπτη -και όπως φαίνεται- τελευταία σεζόν του The Bear, ξεκίνησε τα γυρίσματα στο Σικάγο, τον Ιανουάριο του 2026.