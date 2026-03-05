Το πρώτο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος που τάσσεται ευθέως υπέρ της επέμβασης.

Να λοιπόν που βρέθηκε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος να υποστηρίξει ευθέως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ορθά έπραξαν και επιτέθηκαν στο Ιράν.

Διαβάστε το διάλογο που έγινε με τους δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ορθά έγινε η παρέμβαση στο Ιράν:

Σ.ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έχω μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής ενέργειας που λέει ότι το Ιράν έχει ενταφιασμένα (πυρηνικά) σε σήραγγες στο Ισφαχάν και σε πολύ σύντομο διάστημα θα μπορεί να φτιάξει 10 βόμβες. Αν ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει ότι ετοιμάζει βόμβες το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει βόμβες με κάθε τρόπο.

ΔΗΜ: Άρα καλά κάνανε οι Αμερικανοί και επιτέθηκαν στο Ιράν

Σ.ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βεβαίως.

Σιγά σιγά πέφτουν τα προσχήματα και λέγονται καθαρότερα οι πραγματικές θέσεις.

Τ.Τε.