Τα συγχαρητήρια Άδωνι σε Κωνσταντινόπουλο για ανάρτησή του.

Επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέτρο Σάντσεθ εξαπολύει η ελληνική δεξιά για τη στάση του να διαφοροποιηθεί από την επίθεση Τραμπ και Νετανιάχου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Βούλτεψη και άλλα στελέχη της (ακρο)δεξιάς πτέρυγας της ΝΔ, λειτουργούν ως εκπρόσωποι του αμερικανού προέδρου, προβάλλοντας ως «επιχείρημα"», ότι η Ισπανία έχει πολεμική βιομηχανία και πουλάει όπλα στην ...Τουρκία! Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα δηλαδή! (Με την οποία Τουρκία η Ελλάδα είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και γνωρίζει η μία άριστα τα αμυντικά συστήματα της άλλης).

Αιχμές κατά του Σάντσεθ άφησε και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (του ΠΑΣΟΚ παρακαλώ), γεγονός που επέφερε τα δημόσια συγχαρητήρια του Γεωργιάδη.

Δεν ξέρουμε αν ο Σάντσεθ υποκύψει στις επιθέσεις Τραμπ και υποχωρήσει. Πιθανόν. Η στάση του όμως μέχρι τώρα σώζει την τιμή της Ευρώπης.

Κάτι που ενοχλεί τους «τραμπικούς» της Αθήνας!

Τ.Τε.