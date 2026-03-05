Το σεξιστικό παραλήρημα Βελόπουλου εις βάρος της Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, την οποία αποκάλεσε «Mιλφόιλ» δεν προκάλεσε εντύπωση σε όσους έχουν παρακολουθήσει τις ομιλίες του. Το «μητρώο» του είναι γεμάτο από χυδαίες αναφορές.

Το περίεργο είναι πως αυτή τη φορά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αντέδρασε εντόνως όταν δέχτηκε μια παρόμοιας χυδαιότητας επίθεση όταν ο πρώην Σπαρτιάτης Φλωρος, τον αποκάλεσε "καράφλα" στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μάλιστα ενοχλήθηκε τόσο που αποφάσισε να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον Νικήτα Κακλαμάνη, στην οποία ωστόσο κατήγγειλε μόνο τον ανεξάρτητο βουλευτή και όχι τον εαυτό του.

Σε κάθε περίπτωση οι παροικούντες την κοινοβουλευτική Ιερουσαλήμ, εκτιμούν πλέον πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πώς το επίπεδο είναι πιο χαμηλά από ποτέ. Γιατί όπως λένε είναι άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο τα μπινελίκια και τα κραξίματα μέσα στο Κοινοβούλιο, για αυτές τις δουλειές υπάρχουν και τα καφενεία.

Για τα πρακτικά, ο Πρόεδρος της Βουλής θα παραπέμψει τον ανεξάρτητο βουλευτή στην επιτροπή Δεοντολογίας. Τον κ. Βελόπουλο;

Μ.Ι.