Η ΕΕ στηρίζει ανεπιφύλακτα την πολεμική βιομηχανία της Ουκρανίας, θεωρώντας την ως μέσο για την ενδυνάμωση της δικής της πολεμικής βιομηχανίας και δη των drones.

Σημείο τομής για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα αποδειχθεί η επίθεση εναντίον της φοιτητικής εστίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Λουγκάνσκ στην πόλη Σταρομπέλσκ. Ο (τριπλός) βομβαρδισμός της Ουκρανίας στην Φοιτητική Εστία, με τη βοήθεια δορυφορικού ίντερνετ από το Starlink του Έλον Μασκ και λογισμικού Palantir έγινε την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 4 τα ξημερώματα, την ώρα του ύπνου, με αποτέλεσμα 18 φοιτήτριες και 3 φοιτητές να χάσουν ακαριαία την ζωή τους και πάνω από 40 να τραυματιστούν σοβαρά.

Η επίθεση στη φοιτητική εστία του Λουγκάνσκ παραπέμπει στις συνεχείς επιθέσεις των Ναζί του Τάγματος Αζόφ σε μαθητές σχολείου στο Ντονμπάς την περίοδο 2014-2021 και στον πολύ πρόσφατο αμερικανο-ισραηλινό βομβαρδισμό στο σχολείο του Μινάμπ στο Ιράν την πρώτη ημέρα έναρξης της επίθεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι στόχοι ήταν πολιτικοί, οι κατηγορίες για υπόκρυψη στρατιωτικών εγκαταστάσεων δεν αποδείχθηκαν ούτε από τους υπαίτιους της επίθεσης ούτε από τις μετέπειτα φωτογραφίες των συντριμμιών, ενώ ως ζητούμενο είχαν να προκαλέσουν πόνο και να κάμψουν το ηθικό των Ιρανών και των Ρώσων. Η ομοιότητα και η σχέση των δύο χτυπημάτων δεν σταματά εδώ.

Η Μόσχα σχεδόν ακαριαία δήλωσε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία. Ο ρώσος Υπουργός Εξωτερικών συνομιλώντας με τον αμερικανό ομόλογό του τον ενημέρωσε για την αλλαγή τακτικής, ενώ η Ρωσία επίσημα κάλεσε τους πολίτες ξένων χωρών να φύγουν από το Κίεβο και τους Ουκρανούς πολίτες να μείνουν μακριά από στρατιωτικούς στόχους και κέντρα διοίκησης και εντολών. Την επομένη του ουκρανικού βομβαρδισμού της φοιτητικής εστίας, η Ρωσία έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγικής πολεμικού υλικού στα περίχωρα του Κιέβου με πύραυλο μέσου βεληνεκούς Ορέτσνικ και πλήθος άλλων στρατιωτικών στόχων. Και τότε έγινε το …θαύμα!

Ένοχη σιωπή από τους Ευρωπαίους ηγέτες

Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Ιταλίας έσπασαν τη σιωπή τους και καταδίκασαν την ρωσική επίθεση με τον καγκελάριο Μερτζ να κάνει λόγο για ασυλλόγιστη κλιμάκωση και την Τζόρτζια Μελόνι να αποδοκιμάζει την σταδιακή άνοδο στο επίπεδο των χρησιμοποιούμενων όπλων. Να σημειωθεί ότι κανένας εκ των δύο αρχηγών δεν καταδίκασε τον ουκρανικό βομβαρδισμό της φοιτητικής εστίας στο Λουγκάνσκ. Σαν να μην συνέβη ποτέ! Η ιταλίδα, ομολογουμένως, δικαιολογημένα μιας και όπως αποκαλύφθηκε από ιρλανδό δημοσιογράφο εξαρτήματα της βόμβας που ρίχτηκε στην φοιτητική εστία ήταν …made in Italy.

Η αποθράσυνση της Ουκρανίας με τις δολοφονικές επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους, που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, δεν είναι τυχαία. Συμβαίνει σε μια περίοδο που η αξία …χρήσης της έχει απογειωθεί καθώς οι συνεργάτες του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία κ.λπ.), το ίδιο το Ισραήλ και πριν από κάθε άλλο κράτος οι ΗΠΑ προσφεύγουν μαζικά στις υπηρεσίες του Ζελένσκυ για να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones Σαχέντ. Η Ρωσία, στο πλαίσιο της αγαστής και χρόνιας συνεργασίας της με το Ιράν, από το 2022 ακόμη ξεκίνησε να τα χρησιμοποιεί συστηματικά στις επιθέσεις της, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να αναπτύξει μια τεχνογνωσία που δεν έχει κανένας άλλος στρατός στον εντοπισμό και την κατάρριψή τους. Οι ίδιοι οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι καταρρίπτουν το 97% των επιθέσεων από ιρανικά drones.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας ήταν το αντικείμενο της επίσκεψης του ουκρανού ηγέτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ στο τέλος Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης (που ήταν μια από τις πολλές του τελευταίου διαστήματος) υπογράφτηκαν με βάση ρεπορτάζ, συμφωνίες αμυντικής δηλαδή πολεμικής συνεργασίας, ενώ ανακοινώθηκε ότι Ουκρανοί αξιωματικοί εγκαταστάθηκαν στις πετρομοναρχίες για να ενισχύσουν την αεράμυνά τους απέναντι στο Ιράν. Η Wall Street Journal σε άρθρο της με τίτλο «Πώς ο πόλεμος στο Ιράν βοήθησε την Ουκρανία να γίνει από πρόβλημα, λύση» έκανε λόγο για 200 ουκρανούς στρατιώτες. Το ίδιο ρεπορτάζ φιλοξενούσε δηλώσεις του αμερικάνου διοικητή στην Μέση Ανατολή που τόνιζε ότι «όλοι οι σύμμαχοί μας συνεργάζονται με τους Ουκρανούς κατά κάποιο τρόπο, μορφή ή σχήμα». Μάλιστα το Atlantic Council από τον τίτλο του κιόλας δήλωνε ότι ο Ζελένσκυ παρέδωσε «masterclass (διδασκαλία υψηλού επιπέδου) για την διπλωματία την εποχή του πολέμου».

Δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι μένουμε πραγματικά ενεοί πώς μέσα σε λίγα χρόνια ένας πρωταγωνιστής του Dancing with the Stars παραδίδει μαθήματα διπλωματίας… Σε κράτη μάλιστα με αξιοζήλευτη παράδοση και λαμπρό πολιτισμό τόσων χιλιετιών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδαραβία! Όλοι και όλες υποθέτουμε ότι η ιρανική πολιτική ηγεσία με τα πτυχία αφηρημένων μαθηματικών και τα διδακτορικά στον Εμάνουελ Καντ θα ένιωσε πώς έχασε τα καλύτερα της χρόνια στα θρανία, παρακολουθώντας την συνάντηση αυτών των απίθανων τύπων…

{https://www.youtube.com/watch?v=ywdrLaTmE3U&t}

Η οικοδόμηση της Ουκρανικής τεχνογνωσίας δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον πακτωλό ευρωπαϊκού χρήματος που περνάει τα ουκρανικά σύνορα από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Η ΕΕ στηρίζει ανεπιφύλακτα την πολεμική βιομηχανία της Ουκρανίας, θεωρώντας την ως μέσο για την ενδυνάμωση της δικής της πολεμικής βιομηχανίας και δη των drones. Η Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα διεθνών σχέσεων και ασφάλειας, κι έτερος Τιτάνας της διεθνούς διπλωματίας, περιέγραψε με τα εξής λόγια την ευρω-ουκρανική πολεμική συνεργασία: «Αν η κύρια ανησυχία μας τώρα είναι η ασφάλεια, τότε ποιος ξέρει καλύτερα πώς να πολεμήσουμε και να αμυνθούμε σε ένα σύγχρονο πόλεμο; Είναι η Ουκρανία. Έχουν τον πιο έμπειρο στρατό, την πιο έμπειρη πολεμική βιομηχανία σε ό,τι αφορά τα drones και τέλεια τεχνολογία. Έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς κι αυτοί έχουν πολλά να μας διδάξουν».

Η Ουκρανία λοιπόν ακόμη κι αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να εφευρεθεί ως διδασκαλείο εν καιρώ πολέμου που ξεπετάει από άραβες μονάρχες που την άκρατη αμερικανοδουλεία τους συναγωνίζεται μόνο ο αμέτρητος πλούτος τους μέχρι το αχόρταγα πολεμοκάπηλο ευρω-ιερατείο που, έχοντας απαλλαγεί από έγνοιες όπως το ύψος των μισθών και των συντάξεων ή το χάλι της δημόσιας υγείας, ως βασική ανησυχία έχει την ασφάλεια του…

Ουκρανικοί ύμνοι στους Ναζί

Αυτή μάλιστα η ανησυχία του δεν ταράσσεται καθόλου από την εξύμνηση των Ναζί. Την Κυριακή 24 Μαΐου, όταν το Λουγκάνσκ θρηνούσε τα παιδιά του, ο Ζελένσκυ απέδωσε όλα τις κρατικές τιμές στον Ναζί Αντρέι Μάλνικ, με αφορμή τη επιστροφή των λειψάνων του από νεκροταφείο του Λουξεμβούργου, όπου πέθανε το 1964. Ο Μέλνικ ηγούταν μίας από τις δύο φράξιες της φασιστικής Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών, που συνεργάστηκαν επίσημα με τους Ναζί στη διάρκεια της κατοχής διαπράττοντας φρικτά εγκλήματα όχι μόνο εναντίον όσων αντιστέκονταν στον φασισμό, αλλά επίσης εναντίον Εβραίων και Πολωνών. Ο Μέλνικ, μετά την σφαγή του Μπάμπι Γιαρ το 1942, όπου δολοφονήθηκαν από τους Ναζί και τους Ουκρανούς συνεργάτες τους 33.000 Εβραίοι, κάλεσε από το ραδιόφωνο τους συμπατριώτες του να ακολουθήσουν τους Ναζί στην σταυροφορία τους εναντίον της Μόσχας… Από το πλούσιο βιογραφικό του επίσης ξεχωρίζει η δήλωση που είχε κάνει το 1941: «Πιστεύουμε ότι η Νέα Τάξη του Αδόλφου Χίτλερ στην Ευρώπη είναι η πραγματική τάξη και ότι η Ουκρανία είναι στους πρωτοπόρους της». Αυτό τον φασίστα αποκάλεσε ο Ζελένσκυ ήρωα, δηλώνοντας τα ακόλουθα (αποκαλυπτικά): «Εργάστηκε για να εξασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα ήταν ότι είναι σήμερα, ότι η Ουκρανία θα ήταν ελεύθερη». Στην ανάρτησή του μάλιστα ο Ζελένσκυ, για να μην μείνει καμιά αμφιβολία για τον φασιστικό χαρακτήρα της σύγχρονης Ουκρανίας, έγραψε ότι «ο Αντρέι Μέλνικ επέστρεψε στην Ουκρανία που είχε ονειρευτεί»… Όλοι θα συμφωνήσουμε!

Πλευρά και συνέπεια της αναβάθμισης της Ουκρανίας, μετά την επίθεση στο Ιράν, είναι η κλιμάκωση των επιθέσεων της ενάντια σε στόχους ρωσικών συμφερόντων. Ας κρατήσουμε ορισμένα μόνο περιστατικά από την πρόσφατη ειδησεογραφία:

Πρώτο, το θαλάσσιο ουκρανικό drone, φορτωμένο με εκρηκτικά, που βρήκαν ψαράδες στην Λευκάδα. Η κατάσταση ασυδοσίας υπό την οποία δρουν Αμερικάνοι και Ουκρανοί πράκτορες εντός των ελληνικών συνόρων έγινε ακόμη πιο πασιφανής μετά την δήλωση ΝΑΤΟϊκού αξιωματούχου ότι ανάλογα φαινόμενα είναι συνηθισμένα. Κατά συνέπεια, ανάξια λόγου και αποδεκτά!

Δεύτερο, την επίθεση που δέχτηκε ρωσικό πλοίο μεταφοράς LNG (ονόματι Arctic Metagaz) στις 3 Μαρτίου μεταξύ Λιβύης και Μάλτας το οποίο είχε αποπλεύσει από την Ρωσία με προορισμό την Κίνα. Το πλοίο βρισκόταν στις λίστες οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ.

Τρίτο, την μαγνητική νάρκη που βρέθηκε σε δεξαμενόπλοιο (ονόματι Arrhenius) το οποίο είχε αποπλεύσει από την Αμβέρσα του Βελγίου με προορισμό την Τουρκία κι ενδιάμεσο σταθμό την Ρωσία για ανεφοδιασμό.

Τέταρτο, τις αυξανόμενες απειλές πολιτικών από τις Βαλτικές χώρες, όπως πρόσφατα έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας (με …3 εκατ. πληθυσμό), εναντίον του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ όπου δένει ο ρωσικός στόλος της Βαλτικής. Οι δηλώσεις του Λιθουανού είναι ένα μικρό δείγμα της αντι-ρωσική υστερίας στην οποία πλέουν και οι τρεις Βαλτικές χώρες και στην οποία παρασέρνουν σταδιακά όλη την Ευρώπη.

Αποσύρουν τις επιφυλάξεις οι Αμερικάνοι

Τέλος, οι ολοένα και πιο συχνές και κυρίως αποτελεσματικές επιθέσεις των ουκρανικών drones στη ρωσική ενδοχώρα εναντίον υποδομών, όπως το διυλιστήριο στην Αγία Πετρούπολη και λιμάνια. Η αυξημένη ουκρανική αποτελεσματικότητα δεν προέρχεται από την αναβάθμιση των drones, ούτε από τις αυξημένες επιχειρησιακές ικανότητες των Ουκρανών και ΝΑΤΟϊκών χειριστών, αλλά από το πράσινο φως που δίνει η αμερικανική κυβέρνηση όλο και πιο συχνά στα ουκρανικά αιτήματα για πλήγματα, ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της Ουκρανίας ενάντια στο Ιράν. Τα πλήγματα επομένως δεν τα πιστώνεται το Κίεβο αλλά η Ουάσιγκτον κι αν κάτι έχει αλλάξει δεν είναι η Ουκρανία, αλλά οι ΗΠΑ που βρίσκονται με την πλάτη κολλημένη στον υδάτινο τοίχο του Περσικού.

Από την μια η κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων με την αναντικατάστατη βοήθεια του ΝΑΤΟ και από την άλλη οι πιέσεις από το εσωτερικό της Ρωσίας για αποτελεσματικότερη δράση εναντίον του Κιέβου (με ζητούμενο την στοχοποίηση ακόμη και δυτικών πολεμικών βιομηχανιών, αντιγράφοντας την ιρανική μεθοδολογία) οδηγούν την Μόσχα να αλλάξει τακτική πολέμου, επιταχύνοντας την προέλασή της κι εγκαταλείποντας τον πόλεμο φθοράς που ακολουθεί μέχρι σήμερα, χωρίς ωστόσο να χάνει εδάφη. Παρά την αυξημένη φημολογία, που αναπτύσσεται στο έδαφος της επιβράδυνσης της ρωσικής προέλασης το 2026, η Ρωσία προελαύνει αργά και σταθερά απέχοντας μόνο 30 χιλιόμετρα από το Κραματόρσκ, που είναι η μία από τις δύο πόλεις του Ντονέτσκ που ακόμη ελέγχει το Κίεβο.

Πιθανότατα η παρότρυνση του γάλου προέδρου Μακρόν προς τον λευκορώσο ομόλογό του, Λουκασένκο, στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας την Κυριακή 24/5, να μην υποστηρίξει την Ρωσία σε μια πιθανή αντεπίθεσή της προς την Ουκρανία, να αντανακλούσε ανησυχίες της Δύσης λόγω της αυξημένης ρωσικής κινητικότητας…

(Ο Λεωνίδας Βατικιώτης είναι οικονομολόγος και συγγραφέας)