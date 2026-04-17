Ποιοι μαθητές έχουν «έξτρα» αργία με κλειστά σχολεία αμέσως μετά το Πάσχα στην Αττική.

Το πρώτο κουδούνι μετά τις πασχαλινές διακοπές θα ηχήσει στα σχολεία την προσεχή Δευτέρα 20 Απριλίου μετά από δεκαέξι μέρες άνευ μαθημάτων. Οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις όμως για ορισμένους «τυχερούς» στην Αττική και σε λοιπές περιοχές της χώρας η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του Δήμου τους φέρνει μια εμβόλιμη αργία με κλειστά σχολεία την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Λόγω του εορτασμού του πολιούχου τους κλειστά θα παραμείνουν στην Αττική τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ελευσίνα, Καματερό και Μελίσσια. Να σημειωθεί ότι πέραν της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κλειστά θα παραμείνουν φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Παράλληλα ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος και άλλων περιοχών της χώρας όπου αντίστοιχα θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Ιεράπετρα, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης Βασιλικό Αχαΐας και Ρίο Αχαΐας.

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου τιμάται κανονικά κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που το Πάσχα συμπίπτει χρονικά μετά την ημερομηνία αυτή, η εορτή μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα. Όταν όμως το Πάσχα προηγείται, όπως συμβαίνει φέτος, η γιορτή παραμένει στην κανονική της ημερομηνία, δηλαδή στις 23 Απριλίου.

Έτσι, για τους μαθητές των ανωτέρω περιοχών, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι ακόμη μια «ανάσα» ξεκούρασης από τις σχολικές υποχρεώσεις.