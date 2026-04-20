Η λίστα με τα κλειστά σχολεία την Πέμπτη 23 Απριλίου, ανήμερα Αγίου Γεωργίου.

Μετά από δεκαέξι ημέρες πασχαλινών διακοπών, οι μαθητές επέστρεψαν κανονικά στις σχολικές αίθουσες σήμερα, ωστόσο, ο Απρίλιος επιφυλάσσει και νέες μικρές «ανάσες» ξεκούρασης με κλειστά σχολεία για ορισμένους μαθητές, χάρη στις τοπικές αργίες.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Γεωργίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε περιοχές όπου ο Άγιος αποτελεί πολιούχο. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές σε συγκεκριμένες πόλεις και δήμους της χώρας θα απολαύσουν μια επιπλέον ημέρα χωρίς μαθήματα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιστροφή τους στα θρανία. Κλειστά θα παραμείνουν και τα Φροντιστήρια όπως και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Ειδικότερα, στις περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν σχολικές μονάδες είναι το Αλιβέρι, η Ιεράπετρα, η Ελευσίνα, τα Μελίσσια, η Νεμέα, το Σουφλί, η Γουμένισσα, η Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, το Βασιλικό και το Ρίο Αχαΐας.

Λόγω της εορτής του πολιούχου, η ημέρα έχει καθιερωθεί ως επίσημη τοπική αργία, με αποτέλεσμα τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τις σχολικές τους υποχρεώσεις, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις ή να απολαύσουν μια μικρή ανάπαυλα από το καθημερινό πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη αργία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μια μικρή ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις, σε έναν μήνα που, παρά την επιστροφή στην καθημερινότητα, παραμένει «γενναιόδωρος» σε διαλείμματα. Κατά τα λοιπά, το ωρολόγιο πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες ημέρες, με τους μαθητές να μπαίνουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.