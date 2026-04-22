Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν άγνωστος άνδρας φέρεται να απείλησε με όπλο εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα στην οδό Βοσπόρου, την ώρα που συνεργείο καθαριότητας πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων. Ένας 43χρονος εργαζόμενος ανέφερε ότι την ώρα που βρισκόταν πάνω στο απορριμματοφόρο, ένας νεαρός άνδρας πλησίασε το σημείο και αρχικά ξεκίνησε να επιτίθεται φραστικά στους υπαλλήλους.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας φέρεται να έδειξε όπλο που είχε στη ζώνη του, απειλώντας τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε προηγηθεί ζημιά στο όχημά του, την οποία απέδωσε σε κάδο απορριμμάτων που χτύπησε το αυτοκίνητό του. Μετά την απειλή, ο άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Οι αστυνομικές δυνάμεις εξετάζουν καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή διαφυγής του.

