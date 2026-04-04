Η Σιλό Τζολί, κόρη των αστέρων του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της σε ένα teaser για επερχόμενο μουσικό βίντεο.

Η παρουσία της προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα περισσότερα να εστιάζουν στην εντυπωσιακή ομοιότητα με τη μητέρα της.

Η μεγαλύτερη βιολογική κόρη των δύο σταρ συμμετείχε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «What’s a Girl to Do» της Dayoung, μέλους του δημοφιλούς συγκροτήματος Cosmic Girls. Στο κλιπ διάρκειας 26 δευτερολέπτων, η κάμερα εστιάζει για λίγο στη Σιλό, η οποία φορά χρυσούς κρίκους, ενώ η Dayoung πραγματοποιεί μια δυναμική χορογραφία.

{https://www.youtube.com/watch?v=yFvI3-6Vdm8}

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Starship Entertainment, της εταιρείας που εκπροσωπεί την Dayoung, «πραγματοποιήθηκε μια ανοιχτή ακρόαση στις ΗΠΑ και η Σιλό επιλέχθηκε στον τελικό γύρο». Ο εκπρόσωπος τόνισε μάλιστα πως η παραγωγή δεν γνώριζε ότι ήταν η κόρη του διάσημου πρώην ζευγαριού και το ανακάλυψε «εντελώς τυχαία μόλις πρόσφατα».

Σύμφωνα με το E! News, τον περασμένο Ιούνιο, η 19χρονη συμμετείχε ως χορεύτρια με το όνομα Σι σε εκδήλωση της σχεδιάστριας Ιζαμπέλ Μαράν (Isabel Marant) στο Λος Άντζελες, λίγους μήνες μετά την επίσημη αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα της, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί μόνο το Τζολί.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί υποδέχτηκαν τη Σιλό Νουβέλ Τζολί στις 27 Μαΐου 2006, στη Ναμίμπια.

{https://www.youtube.com/watch?v=RpNX8j9BPhA}