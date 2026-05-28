Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε εκ νέου την Τετάρτη αγωγή για δυσφήμιση, ζητώντας αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εφημερίδα Wall Street Journal, λόγω δημοσιευμάτων σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την απόρριψη της αρχικής αγωγής από δικαστή λόγω νομικών ελλείψεων.

Η αγωγή είναι μία από τις πολλές που έχει καταθέσει ο Τραμπ κατά μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας πίεσης εναντίον τους, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές του.

Στην αγωγή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η εφημερίδα του Ρούπερτ Μέρντοχ αμαύρωσε τη φήμη του με ένα άρθρο στο οποίο περιγράφεται μια κάρτα γενεθλίων προς τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία φέρεται να φέρει την υπογραφή του Τραμπ.

Ο Τραμπ και οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η κάρτα είναι πλαστή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την αναθεωρημένη αγωγή - ποσό που είχε ζητήσει και προηγουμένως.

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι οι εναγόμενοι «αγνόησαν απερίσκεπτα αν οι δυσφημιστικοί ισχυρισμοί ήταν αληθείς ή σκόπιμα απέφυγαν να μάθουν την αλήθεια».

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, κατονομάζει ως κατηγορούμενους τον Ρούπερτ Μέρντοχ, την Dow Jones, τη News Corp και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ρόμπερτ Τόμσον, καθώς και δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση και «τεράστια» οικονομική και ηθική βλάβη.

Με πληροφορίες από Reuters