Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε ένα μουσικό βίντεο για το κομμάτι της «Elizabeth Taylor», σε έναν φόρο τιμής της σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κινηματογράφου του 20ού αιώνα.

Στο βίντεο κλιπ η Τέιλορ Σουίφτ παρουσιάζει ένα supercut σκηνών από τις ταινίες της αείμνηστης ηθοποιού, μαζί με αποσπάσματα από τη ζωή της. Τα κλιπ περιλαμβάνουν πλάνα από ταινίες όπως οι «Κλεοπάτρα», «Ο μπαμπάς της νύφης», «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ακόμη και το αγαπημένο cult τραγούδι της δεκαετίας του '60 «Boom!».

Όταν το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, η Σουίφτ αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει άδεια από τη διαχειρίστρια της κληρονομιάς της Τέιλορ , η οποία πέθανε το 2011 σε ηλικία 73 ετών, για να κυκλοφορήσει το τραγούδι.

Οι στίχοι στο τραγούδι περιλαμβάνουν σαφείς αναφορές στη ζωή και το στυλ της Τέιλορ μεταύ άλλων. Το «Θα κλάψω τα μάτια μου βιολετί» αναφέρεται στο χρώμα των ματιών που μάγεψε εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου, ενώ το «Όλα τα λευκά μου διαμάντια και οι εραστές είναι για πάντα» είναι μια αναφορά στη σειρά αρωμάτων της Τέιλορ, White Diamonds. Το τραγούδι αναφέρεται επίσης σε μερικά από τα αγαπημένα μέρη της Τέιλορ, όπως το Πορτοφίνο στην Ιταλία και το ξενοδοχείο Plaza Athanee στο Παρίσι.

{https://www.youtube.com/watch?v=pB_m19qxFUE}

Το μουσικό βίντεο στο τέλος εμπεριέχει ένα ευχαριστώ στο House of Taylor & το Elizabeth Taylor Trust, την οικογένεια Todd και την οικογένεια Wilding.

«Η οικογένειά μου λατρεύει το τραγούδι, και η γιαγιά θα το λάτρευε κι αυτή - μακάρι να μπορούσε να το είχε ακούσει», είπε ο Quinn Tivey, εγγονός της Τέιλορ, ο οποίος είναι διαχειριστής της περιουσίας της, μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού. «Η Τέιλορ Σουίφτ όχι μόνο απέδωσε έναν όμορφο φόρο τιμής στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αλλά δίνει την αίσθηση ότι της απευθύνεται άμεσα, ενώ παράλληλα επικαλείται την κληρονομιά της με έναν τρόπο που είναι διαστατικός, εξομολογητικός, ειλικρινής και διασκεδαστικός. Χορεύει ανάμεσα στα σύμβολα της φήμης και του έρωτα και έχει τόσες πολλές εγκάρδιες αναφορές, από το εμβληματικό άρωμα White Diamonds μέχρι τα κοσμήματά της και, φυσικά, την αγάπη της για τον έρωτα».

{https://www.youtube.com/watch?v=g9lZv9LdC8k}

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρεται σε τραγούδι της στην διάσημη ηθοποιό. Η πρώτη ήταν στο «...Ready for It?».

Με πληροφορίες του Variety