Η πρόταση της αρμόδιας υπουργού Λίνας Μενδώνη να αναλάβει η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε. και η αποδοχή της πρότασης από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου προκαλεί όλο και μεγαλύτερες αντιδράσεις.

«Ο διορισμός αυτός έρχεται μετά από μια πενταετή της προεδρική θητεία κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών, που χαρακτηρίστηκε από την σιωπή της τότε Προέδρου σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι υποκλοπές, τα Τέμπη και η καταρράκωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης κλπ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ τονίζει: «Η κυβερνητική πρόταση και η αποδοχή της, εμπεριέχουν ένα ισχυρό αρνητικό συμβολισμό και συνιστούν ένα ακόμη βήμα υποβάθμισης του κύρους των θεσμών. Η ευθύνη για αυτό το αρνητικό βήμα βαρύνει εξ ίσου και την Κυβέρνηση, που το πρότεινε και την κυρία Σακελλαροπούλου, που το αποδέχτηκε. Κρίμα!».

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:

«Από Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετακλητή υπάλληλος, με απόφαση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη! Συμβαίνει για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στην πολιτική μας Ιστορία.

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκτρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποδέχτηκε την πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη να αναλάβει τα καθήκοντα της Προέδρου του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ ΑΕ.

Απορία, πάντως, προκαλεί γιατί κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος...

Τ.Τε.