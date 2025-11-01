Δεν υπάρχει άλλος πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ορίστηκε από υπουργό σε κρατική θέση!- Μείζονα ευθύνη για τον ευτελισμό του θεσμού και για όσους την διόρισαν!

Φαντάζεσθε τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Κάρολο Παπούλια, τον Μιχάλη Στασινόπουλο, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τους υπολοίπους Προέδρους της Δημοκρατίας αμέσως μετά τη θητεία τους στο Προεδρικό Μέγαρο να αναλάμβαναν τη θέση του προέδρου του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε.; Τους φαντάζεσθε να έχουν προσκολληθεί σε κάποιο σύστημα εξουσίας και σε κάποιον υπουργό;

Άλλοι εξ αυτών γύρισαν στα Ακαδημαϊκά τους καθήκοντα, άλλοι έγιναν Ακαδημαϊκοί, άλλοι λειτουργούσαν απλώς τα γραφεία τους, καθώς η θητεία στο Προεδρικό Μέγαρο δεν ήταν για ΚΑΝΕΝΑΝ ένας σταθμός για νέα αξιώματα, αλλά το ύψιστο και -ύστατο-αξίωμα, το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης ζωής.

Και όμως, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου το διέπραξε! Από Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε «μετακλητός υπάλληλος» της κυβέρνησης, πρόεδρος του «Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε.».

Τροφοδοτώντας έτσι σειρά ερωτημάτων που την έφεραν στη χαμηλότερη θέση δημοτικότητας μεταξύ όλων των Προέδρων της Δημοκρατίας από τότε τουλάχιστον που συμπεριελάμβαναν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το συγκεκριμένο δείκτη στις μετρήσεις τους.

-Πόσο στενή υπήρξε η σχέση της με την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Μην ξεχνάτε ότι επί της θητείας της οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέφευγαν να επισκεφτούν το Προεδρικό Μέγαρο. Ή, ότι μέρος του πολιτικού προσωπικού και των μέσων ενημέρωσης, αλλά κυρίως η κοινή γνώμη, την αποκαλούσαν κατά τη διάρκεια της θητείας της ως ...υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ! Δεν σκέφτηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ότι με την απόφασή της να αναλάβει πρόεδρος του Φεστιβάλ καθιστά την κριτική όλων αυτών ...δικαιωμένη;

-Γιατί η τέως Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε καν σε μείζονα θέματα όπως η τραγωδία των Τεμπών ή οι ή παρακολουθήσεις προσώπων μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων; Και μην ξεχνούμε πως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανείς δεν απαιτούσε ή μπορεί να απαιτεί από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα να υπερβεί τον θεσμικό του ρόλο με τις ελάχιστες αρμοδιότητες του παρέχει, αλλά ούτε και κανείς, πέρα από τα συστήματα εξουσίας, δεν θα συγχωρέσει την κάλυψη της συγκάλυψης των υπευθύνων των υποκλοπών ή της τραγωδίας των Τεμπών. Ούτε η ιστορία!

-Ευθύνη και μάλιστα σημαντική έχουν, όμως, και αυτοί που επέλεξαν την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τη θέση του προέδρου του «Φεστιβάλ Α.Ε.», συμβάλλοντας έτι περαιτέρω στην παρακμιακή πορεία της χώρας και την περαιτέρω υποβάθμιση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΥΓ1: Ο υπογράφων είχε πρώτος αποκαλύψει την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την στήριξε μάλιστα στην αρχή της θητείας της όταν δεχόταν κατά κύματα επιθέσεις από το εσωτερικό της ΝΔ. Συνεπώς η παραπάνω κριτική δεν έχει κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο.

ΥΓ2: Ο υπογράφων είχε επίσης αποκαλύψει πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μόνος στην Πολιτική Γραμματεία που ψήφισε «λευκό» για τη στήριξη της υποψηφιότητας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα περιλαμβάνει άραγε το περιστατικό στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός;