Η Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε την τ.πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει τη θέση. Και εκείνη δέχθηκε.

H τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Την κάλεσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη να αναλάβει τη θέση και κάπως έτσι «habemus» νέα (;) Πρόεδρο.

Η ίδια σε δήλωσή της ανέφερε πως «αποδέχθηκα με χαρά την πρόταση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη να αναλάβω τη διεύθυνση του Ελληνικού Φεστιβάλ, του σημαντικότερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας μας, που εδώ και δεκαετίες συνδέει την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία».

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε πως η Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε στο γραφείο της την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Η υπουργός Πολιτισμού δε, τόνισε πως «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 70ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ».

Τώρα τρία βασικά ερωτήματα:

- Τι γνωρίζουμε για το Φεστιβάλ,

- τι για την κ. Μενδώνη και

- τι για την κ. Σακελλαροπούλου.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ ιδρύθηκε με το Ν.2636/1998, είναι ανώνυμη εταιρεία και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3429/2005 περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α. η οργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη,

- β. η έκδοση και διάθεση εντύπων, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, καθώς και η παραγωγή και η διάθεση οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν την προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Βασικοί άξονες του Φεστιβάλ σήμερα είναι η διεύρυνση του διεθνούς χαρακτήρα του αλλά και η υποστήριξη της καλλιτεχνικής έρευνας στον χώρο των παραστατικών τεχνών, στον ορίζοντα της ανάπτυξης νέων ακροατηρίων. Με το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, σχεδιάζονται καινοτόμες ερευνητικές δράσεις, που απευθύνονται σε ειδικούς αλλά και στο ευρύτερο Κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνεται το εγχώριο καλλιτεχνικό δυναμικό στους τομείς του Θεάτρου και της Περφόρμανς, της Μουσικής, του Χορού, των Εικαστικών, της Θεατρικής Γραφής και των Εκδόσεων, με σκοπό τα έργα ταλαντούχων Ελλήνων καλλιτεχνών όχι μόνο να παρουσιαστούν στις ελληνικές σκηνές αλλά και να εξαχθούν στο εξωτερικό. Αυτά λέει το υπουργείο Πολιτισμού.

Η Εταιρεία λειτουργεί, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, «χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» και διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους, από τις εισπράξεις των καζίνων Πάρνηθας και Κέρκυρας, από χορηγίες, και από έσοδα που προκύπτουν από τις παραστάσεις και τις παραχωρήσεις χώρων. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η οργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και διενεργούνται κάθε

καλοκαίρι.

Τι γνωρίζουμε για την κ. Μενδώνη (που πρότεινε την κ. Σακελλαροπούλου)

Η Λίνα Μενδώνη από το 2019 μέχρι το Μάιο του 2023 και ξανά από τον Ιούνιο του 2023 έως σήμερα είναι υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, από την πρώτη ανάληψη της ηγεσίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αλλάξει ποτέ την Λίνα Μενδώνη.

Κατά καιρούς η υπουργός Πολιτισμού έχει επικριθεί για το σκάνδαλο Λιγνάδη, (καταδικασμένος για βιασμούς), τον οποίο είχε διορίσει άρτι αφιχθείσα στο ΥΠΠΟ, το 2019 στη θέση του διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Στη συνέχεια η Μενδώνη επικρίθηκε και από ξένα Μέσα ότι «τσιμέντωσε» τον βράχο της Ακρόπολης ενώ αρχαιολόγοι - όπως είναι ή ίδια- της έστειλαν εξώδικο.

Ήταν για δέκα χρόνια γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, από τον Μάρτιο του 1999 έως τον Μάρτιο του 2004, και ξανά από τον Νοέμβριο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2015. Ορίστηκε γενική γραμματέας από την υπουργό Ελισάβετ Παπαζώη και συνεργάστηκε με πολλούς ενώ στις 9 Ιουλίου του 2019, μετά την ανακοίνωση της ως εξωκοινοβουλευτικής υπουργού Πολιτισμού στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τη διαγραφή της. (Τότε μαζί με του Χρυσοχοϊδη).

Τι γνωρίζουμε για την κ. Σακελλαροπούλου (που αποδέχτηκε την πρόταση Μενδώνη)

Ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2018 έως το 2020. Το 2020 έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας έως το 2025. Η πρώτη γυναίκα ΠτΔ. Και το 2025 γίνεται πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών.

«Απ' τα ψηλά στα χαμηλά και απ' τα πολλά στα λίγα» ή αλλιώς δουλίτσα να υπάρχει....

{https://www.facebook.com/KateSakellaropoulou/videos/415623451633905?locale=el_GR}