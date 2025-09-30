Και το ...άδεισμα του Βενιζέλου!

Την κυβερνητική θέση επέλεξε να υιοθετήσει για την τραγωδία των Τεμπών η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση.

«Η δικαιοσύνη είναι η κατ’ εξοχήν πολιτική έννοια. Απονέμεται στα δικαστήρια και μόνον εκεί, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε άλλη μέθοδος προσβάλλει το κράτος δικαίου και οδηγεί σε υποβάθμιση του πολιτισμού μας», είπε χαρακτηριστικά και προκειμένου να μην μείνει και η παραμικρή αμφιβολία για το τι εννοεί, συνέχισε: «Η ελευθερία της έκφρασης χάνει τη σημασία της και καταλήγει σε ανούσιες επικρίσεις και λοιδορίες».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μεταξύ άλλων, με την παραπάνω τοποθέτησή της, «αδειάζει» και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος με την ανάρτησή του περί Κρέοντος προκάλεσε την μήνιν του Μαξίμου!

Τον Ευ. Βενιζέλο, ο οποίος τόσο της στάθηκε.

