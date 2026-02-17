Κρίσιμη χαρακτηρίζεται από τους μετεωρολόγους η επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα. Όσα είπε η Χαρά Μάλεση στον ΑΝΤ1.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Πρόκεται για το προ τελευταίο κύμα κακοκαιρίας του Φεβρουαρίου, καθώς άλλο ένα αναμένεται στα τέλη του μήνα.

Ειδικότερα, όπως είπε η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση στον ΑΝΤ1, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, στη Πελοπόννησο και τη Θράκη, ενώ πιο έντονα φαινόμενα θα παρατηρηθούν σε Κυκλάδες, ΒΑ Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν μέχρι και 10 μποφόρ με πολύ ισχυρές ριπές, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Σύμφωνα με την Χαρά Μάλεση «η κακοκαιρία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ήδη πληγείσες περιοχές, καθώς τα εδάφη δεν θα έχουν προλάβει να στεγνώσουν και κάθε επιπλέον σταγόνα μετατρέπεται σε απειλή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghf7ta7f9jt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την Τετάρτη τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, με τους ανέμους να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι. Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν την ακτοπλοΐα και όχι μόνο.

Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς ο πολύ ενισχυμένος βαρδάρης θα φτάσει τα 9 μποφόρ.