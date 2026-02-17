Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables μεταξύ άλλων θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την παραγωγή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χιλιομέτρων υποβρυχίων inter-array καλωδίων τάσης 66 kV.

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση από τη DEME για την προμήθεια inter-array καλωδίων στο υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε μεγάλης κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Το έργο BC-Wind αναπτύσσεται από την Ocean Winds, κοινοπραξία 50/50 της EDP Renewables και της ENGIE, και χωροθετείται περίπου 23 χιλιόμετρα ανοικτά των πολωνικών ακτών στη Βαλτική Θάλασσα. Με προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ έως 390 MW και συνολικά 26 ανεμογεννήτριες, το αιολικό πάρκο αναμένεται, μετά την έναρξη λειτουργίας του, να παρέχει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 500.000 νοικοκυριά ετησίως.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την παραγωγή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χιλιομέτρων υποβρυχίων inter-array καλωδίων τάσης 66 kV, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών, καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων τους. Η παραγωγή των καλωδίων θα πραγματοποιηθεί στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της εταιρείας στην Κόρινθο, με την ολοκλήρωση να τοποθετείται έως το τέλος του 2027.

Η νέα αυτή ανάθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης σύμβασης EPCI για τα export καλώδια του ίδιου έργου, την οποία η Hellenic Cables είχε υπογράψει με την Ocean Winds, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με τη DEME, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία των εμπλεκόμενων πλευρών.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής Καλωδίων της DEME, Philip Scheers, υπογράμμισε ότι η DEME και η Hellenic Cables έχουν αποδείξει επανειλημμένα την αποτελεσματική συνεργασία τους σε πολλαπλά υπεράκτια αιολικά έργα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κοινή τεχνογνωσία και η προσήλωση στην ποιότητα θα οδηγήσουν σε μια ασφαλή και επιτυχημένη υλοποίηση του BC-Wind.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, Κώστας Σαββάκης, τόνισε ότι το έργο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της εταιρείας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε υπεράκτια αιολικά έργα σε όλη την Ευρώπη, σημειώνοντας πως η συνεργασία με τη DEME και την Ocean Winds αντικατοπτρίζει την ικανότητα της Hellenic Cables να παρέχει καλωδιακές λύσεις υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στη Βαλτική.

Ο Project Director του BC-Wind στην Ocean Winds, Pete Geddes, δήλωσε ότι η επιλογή της Hellenic Cables για το σύνολο των inter-array καλωδίων αποτελεί σημαντικό ορόσημο καθώς το έργο εισέρχεται στη φάση κατασκευής, επισημαίνοντας ότι η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της εταιρείας σε αξιόπιστα υποβρύχια συστήματα καλωδίων, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με τη DEME, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αξιόπιστη υλοποίηση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Βαλτική Θάλασσα.