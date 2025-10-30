Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον καταυλισμό Ρομά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου όπου γινόταν μεγάλη ρευματοκλοπή, για όλο τον καταυλισμό.

Στον καταυλισμό «Νέα Ζωή» του Ασπροπύργου εντοπίστηκε εκτεταμένο κύκλωμα ρευματοκλοπής, το οποίο λειτουργούσε με ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο. Κατά τον έλεγχο, οι τεχνικοί διαπίστωσαν ότι είχε κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο καλωδίων που συνέδεε παράνομα τον καταυλισμό με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τρόπο ώστε να μην είναι ορατή η κλοπή από την επιφάνεια.

Η παράνομη σύνδεση παρείχε ρεύμα σε δεκάδες σπίτια. Τα καλώδια ήταν πρόχειρα τοποθετημένα και χωρίς καμία μόνωση ασφαλείας. Ο ΔΕΔΔΗΕ και η Αστυνομία προχώρησαν άμεσα σε αποσύνδεση του παράνομου δικτύου ενώ είναι δεδομένο ότι θα σχηματιστεί και δικογραφία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DNEWS φαίνεται η διαδικασία ξηλώματος ττης ρευματοκλοπής που εντόπισαν η Αστυνομία και ο ΔΕΔΔΗΕ.

{https://www.youtube.com/shorts/1oS2UmjUNvk}