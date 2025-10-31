Η 10χρονη δεν έκανε γυμναστική όταν κατέρρευσε αλλά βρισκόταν στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου, η ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας.

Μια απίστευτη τραγωδία συνέβη σήμερα το πρωί στο 10ο Δημοτικό Ασπροπύργου όταν μια 10χρονη μαθήτρια έχασε αιφνίδια τις αισθήσεις της και κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου. Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για αδιαθεσία την ώρα της γυμναστικής εντούτοις με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι όλα συνέβησαν εκτός μαθήματος αλλά εντός σχολικής ώρας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο η 10χρονη περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ ώσπου κατέρρευσε από άγνωστη αιτία.

Όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου «ηκαρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.»

Η μεταφορά στο Θριάσιο και η τραγική κατάληξη

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο με τους γιατρούς να δίνου μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή. Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος οι γιατροί στο Θριάσιο Νοσοκομείο έκαναν συνεχή προσπάθεια για πάνω από μία ώρα, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, το παιδί κατέληξε, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Για το περιστατικό έχει προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο 52χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια. Η πόλη και η σχολική κοινότητα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με τους γονείς και τους μαθητές να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια ενός τόσο μικρού παιδιού. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

