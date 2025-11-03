«Σε μια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση», υπογραμμίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Κ. Βάρναλης».

Σοκαρισμένη είναι η σχολική κοινότητα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου για τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας που κατέρρευσε, ενώ περπατούσε στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου. Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο αλλά δυστυχώς παρά την αγωνιώδη και τιτάνια «μάχη» των γιατρών να την επαναφέρουν τη ζωή, η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη και μετά από μιάμιση ώρα προσπαθειών ανάταξης δηλώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Βάρναλης» που κάνει λόγο για καθυστέρηση άνω των 30 λεπτών στην έλευση του ΕΚΑΒ, θέτοντας παράλληλα στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση σε κάθε σχολείο. Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί «σε μια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος, μέσα στην καρδιά της βιομηχανική ζώνη του Θριάσιου, είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση του εθνικού σύστηματος διάσωσης. Το οδυνηρό αυτό περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση σε κάθε σχολείο και να προστατεύεται με κάθε τρόπο η ασφάλεια, η υγεία και η ζωή των μαθητών.»

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Βάρναλης» για τον θάνατο 10χρονης

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κ. Βάρναλης» εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές της μαθήτριας του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου μπροστά στην ανείπωτη οδύνη που προκαλεί αυτό το τραγικό γεγονός και διεκδικούμε την άμεση ψυχοκοινωνική στήριξη της σχολικής κοινότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η σχολική κοινότητα αντέδρασε άμεσα. Ο σχολικός νοσηλευτής, που υπήρχε στο συγκεκριμένο σχολείο – κάτι που δεν ισχύει για πολλά δημόσια σχολεία – με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για παροχή πρώτων βοηθειών και ανάνηψη. Ωστόσο, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθυστέρησε πάνω από 30 λεπτά, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα στην επείγουσα ιατρική κάλυψη των σχολικών μονάδων. Σε μια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος, στο κέντρο της βιομηχανικής ζώνης του Θριάσιου, είναι ανεπίτρεπτο να σημειώνονται τόσο μεγάλες καθυστερήσεις.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση σε κάθε σχολείο, προστατεύοντας την ασφάλεια, την υγεία και τη ζωή των μαθητών. Τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας οφείλουν να διασφαλίσουν ότι καμία σχολική κοινότητα δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τέτοιες τραγικές καταστάσεις λόγω ελλείψεων ή καθυστερήσεων σε κρίσιμες υπηρεσίες. Επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο η ανάγκη ύπαρξης σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα.

Το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας οφείλουν να διασφαλίσουν ότι καμία σχολική κοινότητα δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τόσο θλιβερά περιστατικά, εξαιτίας καθυστερήσεων ή ελλείψεων σε κρίσιμες υπηρεσίες. Δεν ανεχόμαστε να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να έρχονται ξανά και ξανά στην επιφάνεια τέτοιες τραγικές καταστάσεις.»

