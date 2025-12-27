Με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες. Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%».
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:
Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.
Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.
Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%.
Συγκεκριμένα:
Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας
Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου
ΠΓΝ Ιωαννίνων
Αριθμός περιστατικών: 312
Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες
ΠΓΝ Πατρών
Αριθμός περιστατικών: 305
Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες
ΓΝ Καρπάθου
Αριθμός περιστατικών: 21
Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες
ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας
Αριθμός περιστατικών: 15
Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες
ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι
Αριθμός περιστατικών: 65
Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες
Παίδων Αγία Σοφία
Αριθμός περιστατικών: 406
Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες
ΓΝΑ ΚΑΤ
Αριθμός περιστατικών: 468
Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες
ΠΓΝ Αττικόν
Αριθμός περιστατικών: 770
Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες
ΓΝΑ Λαϊκό
Αριθμός περιστατικών: 447
Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες
ΓΝΑ Γεννηματάς
Αριθμός περιστατικών: 1.031
Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες
ΓΝΑ Σισμανόγλειο
Αριθμός περιστατικών: 200
Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες
ΓΝΑ Ευαγγελισμός
Αριθμός περιστατικών: 864
Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
Αριθμός περιστατικών: 383
Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες
Παίδων Πεντέλης
Αριθμός περιστατικών: 223
Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες
