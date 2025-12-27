Δείτε την ανάρτησή του.

Με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες. Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Σας παρουσιάζω τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:

Αποδεικνύεται σημαντική μείωση -65% στο μέσο χρόνο εξυπηρέτησης ασθενών την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε συνέχεια των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.

Αύξηση +7% του χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά με παράλληλη αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ λόγω αύξησης κυρίως των αναπνευστικών νοσημάτων.

Και με τα τελευταία στοιχεία του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι στις 3 ώρες και 53 λεπτά, δηλ κάτω από τις 4 ώρες. Πέρσι τους ίδιους μήνες ήταν πάνω από 9,5 ώρες ➤ Άρα η μείωση της αναμονής είναι -60%.

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός περιστατικών και μέσος χρόνος εξυπηρέτησης τελευταίας εφημερίας

Εφημερίες νοσοκομείων την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου



ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αριθμός περιστατικών: 312

Εξυπηρέτηση: 3,25 ώρες



ΠΓΝ Πατρών

Αριθμός περιστατικών: 305

Εξυπηρέτηση: 2,04 ώρες



ΓΝ Καρπάθου

Αριθμός περιστατικών: 21

Εξυπηρέτηση: 1,52 ώρες



ΓΑΝΑ Άγιος Σάββας

Αριθμός περιστατικών: 15

Εξυπηρέτηση: 1,09 ώρες



ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι

Αριθμός περιστατικών: 65

Εξυπηρέτηση: 3,36 ώρες



Παίδων Αγία Σοφία

Αριθμός περιστατικών: 406

Εξυπηρέτηση: 2,15 ώρες



ΓΝΑ ΚΑΤ

Αριθμός περιστατικών: 468

Εξυπηρέτηση: 3,47 ώρες



ΠΓΝ Αττικόν

Αριθμός περιστατικών: 770

Εξυπηρέτηση: 4,03 ώρες



ΓΝΑ Λαϊκό

Αριθμός περιστατικών: 447

Εξυπηρέτηση: 3,29 ώρες



ΓΝΑ Γεννηματάς

Αριθμός περιστατικών: 1.031

Εξυπηρέτηση: 4,45 ώρες



ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Αριθμός περιστατικών: 200

Εξυπηρέτηση: 5,56 ώρες



ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Αριθμός περιστατικών: 864

Εξυπηρέτηση: 3,48 ώρες

Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Αριθμός περιστατικών: 383

Εξυπηρέτηση: 2,27 ώρες



Παίδων Πεντέλης

Αριθμός περιστατικών: 223

Εξυπηρέτηση: 1,28 ώρες

