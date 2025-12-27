Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβασμός για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κηρύξει στη χώρα του η Ρωσία.

Συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες θα έχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρκεια μιας στάσης του στον Καναδά, όπως ανακοίνωσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους κατά την πτήση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το «κλειδί» για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Το ένα τρίτο του Κιέβου είναι χωρίς θέρμανση μετά από μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα που διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αντιμέτωπους με θερμοκρασίες μηδέν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα. «Ο κύριος στόχος είναι το Κίεβο - ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X.

Οι έντονες επιθέσεις τη νύχτα, οι οποίες διήρκεσαν 10 ώρες και σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν άλλα δύο δωδεκάδες, πραγματοποιήθηκαν πριν από μια τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης προσπάθειας για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την μετάβαση του Ουκρανού ηγέτη στη Φλόριντα την Κυριακή για μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Τραμπ, ο οποίος έχει προτείνει ένα σχέδιο για τον τερματισμό σχεδόν τεσσάρων ετών συγκρούσεων που έχουν σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες.

Αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι οι βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειξαν ότι η διεθνής πίεση στη Ρωσία ήταν ανεπαρκής. «Εάν η Ρωσία μετατρέψει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια εποχή κατεστραμμένων σπιτιών και καμένων διαμερισμάτων, κατεστραμμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά βήματα», είπε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η Ευρώπη έχει αυτή τη δυνατότητα. Πολλοί από τους εταίρους μας έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το κλειδί είναι να τη χρησιμοποιήσουμε».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει στην τηλεφωνική κλήση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπος της επιτροπής στο Reuters. Βασικά σημεία τριβής περιλαμβάνουν τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς και τις εδαφικές συζητήσεις σχετικά με την περιοχή Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια.

Η συνάντηση της Κυριακής με τον Τραμπ στη Φλόριντα «έχει ως στόχο να βελτιώσει τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι ένα προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων είναι «έτοιμο κατά 90%. Στόχος μας είναι να φέρουμε τα πάντα στο 100%», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Μέχρι σήμερα, οι ομάδες μας - οι ουκρανικές και οι αμερικανικές διαπραγματευτικές ομάδες - έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο».

Μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμιχα, δήλωσε ότι η «μόνη απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες» ήταν «βίαιες επιθέσεις με εκατοντάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών». Ο υπουργός δήλωσε ότι το ένα τρίτο της πρωτεύουσας ήταν χωρίς θέρμανση. Η θερμοκρασία στο Κίεβο ήταν περίπου 0°C (32°F).

Το ειρηνευτικό σχέδιο

Το σχέδιο θεωρείται μια ενημερωμένη έκδοση ενός προηγούμενου εγγράφου 28 σημείων που συμφωνήθηκε πριν από αρκετές εβδομάδες μεταξύ των Αμερικανών απεσταλμένων και Ρώσων αξιωματούχων, μια πρόταση που θεωρείται ευρέως ως στρεβλή προς τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Η Ουκρανία έχει πιέσει για εγγυήσεις ασφαλείας βασισμένες στο πρότυπο της αμοιβαίας αμυντικής δέσμευσης του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο οποιασδήποτε προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αν και παραμένει ασαφές εάν η Μόσχα θα αποδεχτεί τέτοιους όρους.

Σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μια «καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη, αν και δεν προσέφερε καμία υποστήριξη στο σχέδιο του Ζελένσκι. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», δήλωσε ο Τραμπ στον ιστότοπο ειδήσεων. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, χρησιμοποίησε μια ρωσική τηλεοπτική εμφάνιση την Παρασκευή για να επικρίνει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους για το έργο τους στο ειρηνευτικό σχέδιο. «Η ικανότητά μας να κάνουμε την τελική ώθηση και να καταλήξουμε σε συμφωνία θα εξαρτηθεί από το δικό μας έργο και την πολιτική βούληση του άλλου μέρους», δήλωσε ο Ριάμπκοφ.

Είπε ότι η πρόταση που καταρτίστηκε με τη συμβολή του Ζελένσκι «διαφέρει ριζικά» από τα σημεία που αρχικά καταρτίστηκαν από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους σε επαφές αυτόν τον μήνα. «Χωρίς μια επαρκή επίλυση των προβλημάτων που αποτελούν την αιτία αυτής της κρίσης, θα είναι απλώς αδύνατο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία», πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ.