Σε μια πρωτότυπη κινητοποίηση προχώρησαν αγροκτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο Κρήτης, όπου έβρασαν κρέας στο κέντρο της πλατείας και το μοίρασαν σε πολίτες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, έγινε και μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους από το δασαρχείο ως την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, όπου και έχουν στηθεί τα καζάνια.

«Να ζήσουμε και να παράγουμε θέλουμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία» είναι το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Βενιεράκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ρεθύμνου, ενώ στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, για συμπαράσταση στους αγρότες και κτηνοτρόφους, βρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Σαρρής.

