Πρόστιμα «μαμούθ» σε Google και Shein για «κρυφά» cookies

Google και Shein χτυπήθηκαν με τεράστια πρόστιμα στη Γαλλία για παράνομη χρήση cookies, σε μια κίνηση που εντείνει την πίεση της Ευρώπης στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων CNIL επέβαλε τεράστια πρόστιμα στην αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Google και στον κινεζικό διαδικτυακό λιανοπωλητή fast-fashion Shein για παραβίαση των νόμων σχετικά με τα cookies στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, η CNIL επέβαλε στη Google πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 325 εκατομμυρίων ευρώ «για την εμφάνιση διαφημίσεων μεταξύ των emails των χρηστών του Gmail χωρίς τη συναίνεσή τους, καθώς και για την τοποθέτηση cookies κατά τη δημιουργία λογαριασμών Google, χωρίς έγκυρη συναίνεση των Γάλλων χρηστών».

Η ιρλανδική θυγατρική της Shein τιμωρήθηκε με πρόστιμο 150 εκατομμυρίων ευρώ για την τοποθέτηση «cookies χωρίς τη συναίνεση των χρηστών του διαδικτύου», «μη σεβόμενη τις επιλογές τους» και «μη ενημερώνοντάς τους σωστά».

Όπως σημειώνει το Politico, το πρόστιμο της Google ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε αυξήσει την πίεση προς την ΕΕ μετά την υπογραφή μιας μονομερούς εμπορικής συμφωνίας τον Ιούλιο. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με επιβολή αυστηρών δασμών σε χώρες που εφαρμόζουν κανονισμούς ή φόρους, οι οποίοι κάνουν διακρίσεις κατά των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Η ταυτόχρονη επιβολή προστίμων, όμως, τόσο στη Google όσο και στη κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Shein από την CNIL μπορεί να της δώσει «ασπίδα» σε περίπτωση που ο Τραμπ κατηγορήσει την Ευρώπη για διακρίσεις εναντίον της αμερικανικής Big Tech.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μαρός Σέφκοβιτς, παρενέβη την τελευταία στιγμή τη Δευτέρα για να εμποδίσει την Επιτροπή από το να εκδώσει ποινή κατά της Google. Η παρέμβαση αυτή έγινε ενάντια στις επιθυμίες της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Τερέσα Ριμπέρα.

Η CNIL επέβαλε δύο πρόστιμα στη Google: 200 εκατομμύρια ευρώ στην Google LLC και 125 εκατομμύρια ευρώ στην Google Ireland, η οποία λειτουργεί ως ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας.

Η αρχή έδωσε στη Google έξι μήνες για να σταματήσει να εμφανίζει διαφημίσεις μεταξύ των emails στο Gmail χωρίς τη συναίνεση των χρηστών και να εξασφαλίσει «έγκυρη συναίνεση» για τα διαφημιστικά cookies κατά τη δημιουργία λογαριασμών Google, απειλώντας με περαιτέρω πρόστιμα για κάθε καθυστέρηση.

Το πρόστιμο ήταν ιδιαίτερα υψηλό λόγω του «πολύ μεγάλου αριθμού των επηρεαζόμενων ατόμων», της «κεντρικής θέσης της Google στην αγορά διαδικτυακής διαφήμισης» και της δημοτικότητας του Gmail, σύμφωνα με την CNIL.

Η αρχή κατηγόρησε επίσης τη Google για «αμέλεια, δεδομένου ότι είχε προηγουμένως τιμωρηθεί από την CNIL δύο φορές, το 2020 και το 2021, για παραβιάσεις σχετικές με τα cookies». Τα πρόστιμα αυτά ανέρχονταν συνολικά σε 100 και 150 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

«Οι άνθρωποι πάντα μπορούσαν να ελέγχουν τις διαφημίσεις που βλέπουν στα προϊόντα μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Google σε γραπτή ανακοίνωση. «Τα τελευταία δύο χρόνια, όπως έχει αναγνωρίσει η CNIL, κάναμε επιπλέον ενημερώσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύκολης επιλογής για απόρριψη εξατομικευμένων διαφημίσεων με ένα κλικ κατά τη δημιουργία λογαριασμού Google, και αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των διαφημίσεων στο Gmail. Εξετάζουμε την απόφαση».

Η Shein δήλωσε στο AFP ότι έχει ενημερώσει τα συστήματά της για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της CNIL σύμφωνα με τη γαλλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία από την έναρξη της έρευνας. Επίσης, ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση στο πρόστιμο, το οποίο χαρακτήρισε «εντελώς δυσανάλογο σε σχέση με τη φύση των υποτιθέμενων παραβάσεων» και τη «σημερινή της συμμόρφωση».

Πηγή: Politico