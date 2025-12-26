Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε το Eurojackpot με την κλήρωση να γίνεται στις 21:00. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 19:00, ενώ όπως είναι γνωστό η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Επίσης, η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης. Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς το winningscertificates.opap.gr