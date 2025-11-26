Η Shein καλείται να παράσχει στην Επιτροπή αναλυτικές λεπτομέρειες και εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο για την ηλικία τους περιεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από την κινεζική εταιρία διαδικτυακής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πώληση παράνομων προϊόντων - όπως όπλα και κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά - βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ.

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά την ανακάλυψη παράνομων προϊόντων που είχαν τεθεί προς πώληση στη Γαλλία.

«Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το σύστημα της Shein ενδέχεται να συνιστά συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η Shein - πλατφόρμα με πάνω από 45 εκατομμύρια χρήστες - καλείται τώρα να παράσχει στην Επιτροπή αναλυτικές λεπτομέρειες και εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο για την ηλικία τους περιεχόμενο και τα βήματα που λαμβάνει για την αποτροπή της κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από δικαστήριο να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία για τρεις μήνες λόγω πωλήσεων κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικών παιχνιδιών» και παράνομων όπλων στην πλατφόρμα της. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

Στις 5 Νοεμβρίου η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής κυρίως για την «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της.

Παράλληλα σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε την ταχύτερη αναστολή πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ.

Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο προέτρεψε να γίνει «απλούστερη και ταχύτερη» η καταφυγή στην «προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας των διαδικτυακών αγορών σε περιπτώσεις συστηματικών, σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ, όπως στην υπόθεση Shein στη Γαλλία».

«Η αναστολή των διαδικτυακών αγορών δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται εξαιρετικό μέτρο που λαμβάνεται ως έσχατη λύση», αναφέρει το ψήφισμα.

Σύμφωνα με το Politico, η Επιτροπή έχει την εξουσία, βάσει του DSA, να ξεκινήσει έρευνες που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα ύψους 6% επί του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί κανένα.

Το αίτημα για πληροφορίες δεν σηματοδοτεί την έναρξη έρευνας, αλλά δείχνει ότι η Κομισιόν εξετάζει πιθανή μη συμμόρφωση.

