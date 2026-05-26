Για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό» θα μπορούσε κανείς να πει πολλά.

Όπως π.χ. για την επιλογή να ασχοληθούν μόνο με το 2015. Είναι γνωστό εξάλλου πως πριν το 2015 η χώρα δεν ήταν σε μνημόνια, δεν είχε χαθεί το 25% του εθνικού πλούτου από περικοπές σε μία πενταετία, η ανεργία δεν βρισκόταν στο 25% και οι Έλληνες έτρωγαν μόνο σε μισελενάτα εστιατόρια και έκαναν χειμερινές διακοπές στην Κουρσεβέλ.

Ωστόσο ας μη γελιόμαστε, το σέρβις του καναλιού του Φαλήρου στην κυβέρνηση έχει γίνει λίγο πολύ αντιληπτό από την κοινή γνώμη. Όπως και το timing του ντοκιμαντέρ, λίγο πριν το νέο κόμμα Τσίπρα.

Όσο για την περιβόητη συνέντευξη Γιούνκερ, η οποία έχει γίνει πριν από πολλούς μήνες, οι άνθρωποι στο μοντάζ απλά έκαναν το αυτονόητο: Κράτησαν τις πιο «πιπεράτες» εκτιμήσεις του για τον κ. Τσίπρα για το επεισόδιο που θα προβαλλόταν μία ημέρα πριν την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, κάποιους πολλούς μήνες μετά τη συνέντευξη. «Στο χιλιοστό» από την ενημέρωση δηλαδή.

Όσο για το Μέγαρο Μαξίμου που είδε την... αναπάντεχη «πάσα», φυσικά έσπευσε σαν έτοιμο από καιρό να την εκμεταλλευθεί...

Ν.Α.