«You Talkin' to Me?»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε πρόσφατα ότι δεν πίστευε ποτέ ότι το Taxi Driver (Ο Ταξιτζής) θα γινόταν κλασικό, όπως και ότι δεν σκέφτηκε την ταινία με όρους επιτυχίας, καθώς είναι παράγοντας που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει. Ο εμβληματικός ηθοποιός έχει αποκαλύψει επίσης, ότι η θρυλική σκηνή («You Talkin' to Me?») της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε, ήταν εν μέρει αυτοσχεδιασμός.

«Ποτέ δεν μπορείς να σκεφτείς ότι κάνεις κάτι που θα έχει αντίκτυπο», ανέφερε ο Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Page Six και εξήγησε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία η οποία είναι «εκτός του ελέγχου σου». Ενώ η ταινία του Σκορσέζε θεωρείται κλασική, την εποχή που κυκλοφόρησε προκάλεσε αντιδράσεις για την επιλογή μιας 12χρονης (η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Τζόντι Φόστερ) ως σεξεργάτριας, την ωμή βία και το αμφιλεγόμενο τέλος.

Θυμίζουμε ότι παλαιότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Live with Kelly and Mark, ο Ντε Νίρο είχε πει για τη διάσημη σκηνή με τον καθρέφτη στο Taxi Driver ότι «μερικά από τα καλύτερα πράγματα» συχνά προέρχονται από αυτοσχεδιασμό. Περιγράφοντας εκείνη τη σκηνή, είπε πως του φάνηκε «σωστή» και ότι έγινε «αυθόρμητα». Ανέφερε ακόμα, ότι η απρόβλεπτη φύση του πώς θα εξελιχθεί κάτι, είναι η ομορφιά της συνεργασίας με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

«Αυτό είναι το διασκεδαστικό της δουλειάς, ειδικά με κάποιον σαν τον Μάρτιν Σκορσέζε. Είναι ωραίο να μπορείς να πηγαίνεις εδώ και εκεί, να απομακρύνεσαι, ακολουθώντας τη σκηνή ή την κατεύθυνση της ιστορίας. Ποτέ δεν ξέρεις πότε αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα» εξήγησε.



Το ψυχολογικό νεο-νουάρ θρίλερ του 1976, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και σενάριο Πολ Σρέιντερ ακολουθεί τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο ρόλο του Τράβις Μπικλ, ενός απόστρατου που υπηρέτησε στον Πόλεμο του Βιετνάμ, ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη και για να καταπολεμήσει τις αϋπνίες του εργάζεται τα βράδια ως ταξιτζής. Στην ταινία, επίσης, εμφανίζονται και οι Τζόντι Φόστερ, Χάρβεϊ Καϊτέλ και Σίμπιλ Σέπερντ.

Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Ντε Νίρο, ενώ βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών. Ο Ταξιτζής βρίσκεται στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών που θεσπίστηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και επελέγη από τη Βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.