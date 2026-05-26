H ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Βαρύ είναι το κλίμα σήμερα στη Δράμα, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου αποχαιρετούν τον παλαίμαχο διεθνή αμυντικό Παρασκευά Άντζα, η κηδεία του οποίου τελείται το απόγευμα της Τρίτης στο Μοναστηράκι Δράμας.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού,έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τη νόσο ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση), από την οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας.

Η διαδρομή από τη Δράμα στον Ολυμπιακό

Ο Παρασκευάς Άντζας υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους Έλληνες αμυντικούς της γενιάς του. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 1993 από τον Πανδραμαϊκός και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στην Skoda Ξάνθη, όπου καθιερώθηκε στη μεγάλη κατηγορία.

Το 1998 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακός, με τον οποίο κατέκτησε πολλούς τίτλους και πραγματοποίησε σημαντικές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, καταγράφοντας συμμετοχές τόσο στο Champions League όσο και στο Κύπελλο UEFA.

Υπήρξε επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδας και μέλος της ομάδας που εξασφάλισε την πρόκριση στο Euro 2004 της Πορτογαλίας. Παρότι αποχώρησε προσωρινά από την ενεργό δράση για οικογενειακούς λόγους, επέστρεψε στα γήπεδα φορώντας ξανά τη φανέλα της Ξάνθης και αργότερα του Ολυμπιακού, πριν αποσυρθεί οριστικά το 2009. Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με παλαίμαχους συμπαίκτες, συλλόγους και φιλάθλους να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Μηνύματα αποχαιρετισμού δημοσιεύθηκαν από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για έναν χαμηλών τόνων άνθρωπο και έναν μαχητή της ζωής και των γηπέδων.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατό του

Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

