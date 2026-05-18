Με απόφαση του δημάρχου Ηλιούπολης ανήμερα της κηδείας της 17χρονης το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

Κλειστό θα παραμείνει το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης στις 20/5 λόγω της κηδείας της 17χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παραστούν ο σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηλιούπολης στις 12:00.

Η απόφασή του

«O Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (ΓΕ.Λ), την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, λόγω της ξαφνικής απώλειας της μαθήτριας του σχολείου, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παραστούν ο σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηλιούπολης στις 12:00».

