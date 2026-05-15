Άποψη του ΔΣ της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ, φορέων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας.

Το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίζονται τέτοιες απώλειες. Πίσω από κάθε αυτοκτονία βρίσκεται ένας βαθύς ανθρώπινος πόνος που αγγίζει οικογένειες, φίλους, σχολικές κοινότητες και ολόκληρο το κοινωνικό περιβάλλον.

Η αυτοκτονικότητα στους εφήβους δεν εμφανίζεται αιφνιδιαστικά ούτε χωρίς προειδοποιητικά σημάδια. Η ψυχική δυσφορία συχνά εκφράζεται μέσα από αλλαγές στη συμπεριφορά, κοινωνική απόσυρση, έντονο άγχος, αυτοτραυματικές συμπεριφορές, δυσκολίες στις σχέσεις και ένα διαρκές αίσθημα μοναξιάς ή αδυναμίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των ενδείξεων και η ύπαρξη ασφαλών χώρων ακρόασης και υποστήριξης αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις πρόληψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ υπογραμμίζει την ανάγκη η δημόσια συζήτηση γύρω από τέτοια περιστατικά να διεξάγεται με υπευθυνότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς το πένθος των οικείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς ο τρόπος παρουσίασης μιας αυτοκτονίας μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά τόσο για την οικογένεια όσο και για ευάλωτους ψυχικά ανθρώπους, κυρίως παιδιά και εφήβους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η δραματοποίηση, η εκτεταμένη προβολή λεπτομερειών και η συναισθηματικά φορτισμένη κάλυψη περιστατικών αυτοκτονίας ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο μιμητικών συμπεριφορών. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία καλεί τα ΜΜΕ να τηρούν τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες περί υπεύθυνης δημοσιογραφικής κάλυψης, αποφεύγοντας τον εντυπωσιασμό και τη λογική της τηλεθέασης σε βάρος της δεοντολογίας.

«Όταν η διεκδίκηση υψηλής τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας υπερτερεί της επιστημονικής και δημοσιογραφικής ευθύνης σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, τότε η ήττα είναι συλλογική», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην παρέμβαση της Ομοσπονδίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την πίεση και την ανασφάλεια ενός ολοένα πιο απαιτητικού κοινωνικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ενόψει και της περιόδου των σχολικών εξετάσεων, η Ομοσπονδία ΑΡΓΩ υπενθυμίζει τη λειτουργία της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η οποία παρέχει δωρεάν, 24ωρη υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς μέσω της επιλογής 4. Η γραμμή λειτουργεί υπό την οργανωτική ευθύνη της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ και με την επιστημονική υποστήριξη της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.